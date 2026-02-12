Jose Miel confiesa que es adoptado; su padre biológico reapareció hace poco

Si algo quedó claro tras la reciente visita de Jose Miel a los micrófonos de La Kalle, es que aún había aspectos de su vida personal que no eran de conocimiento público.

En una conversación cargada de emotividad, el artista reveló una información que hasta ahora había mantenido en reserva y que marcó el tono de la entrevista: “Ustedes saben… yo soy adoptado”.

La declaración, directa y sin rodeos, permitió comprender una dimensión más íntima del hombre que el público ha visto en los escenarios de Caracol Televisión. A partir de ese momento, la conversación tomó un matiz más profundo, centrado en su historia familiar y en las experiencias que han marcado su vida.



Jose Miel explicó que su padre adoptivo, quien lo crió y le brindó el afecto que considera fundamental en su formación, falleció hace aproximadamente nueve años.

La mención estuvo cargada de respeto y reconocimiento hacia la figura que asumió su crianza y que, según sus propias palabras, fue determinante en la fortaleza que hoy proyecta.

Sin embargo, el relato no terminó allí. El artista sorprendió nuevamente al revelar que su padre biológico, ausente durante toda su vida, apareció recientemente. Lejos de plantear una reconciliación o un acercamiento, Jose Miel fue enfático al expresar su postura frente a esta reaparición:

“Mi papá biológico hace poco apareció y no me interesa”. La afirmación, pronunciada con firmeza, dejó en evidencia la claridad con la que ha decidido manejar este capítulo personal.

En medio de la entrevista, la tarotista Paulina Corso realizó una lectura de cartas que añadió un componente adicional a la conversación.

Según su interpretación, para alcanzar un éxito total y espiritual, el cantante debería trabajar en el perdón hacia la figura paterna, señalando que, desde una perspectiva energética, “papá es el éxito”. Esta afirmación generó un intercambio respetuoso pero contundente.

Jose Miel, quien se identificó como Cáncer con ascendente en Leo, defendió su derecho a no establecer vínculo con quien no estuvo presente cuando lo necesitó. Dejó claro que su camino lo ha forjado por cuenta propia y que sus decisiones responden a su proceso personal.

Durante el diálogo también habló de su situación sentimental. Indicó que lleva ocho años soltero y que se siente “inmensamente feliz” en esa etapa de su vida, resaltando que su bienestar no depende de una relación afectiva.

Otro momento significativo surgió cuando se abordó su presente cotidiano. Jose Miel contó que actualmente vive con su hermana.

En ese contexto, la tarotista le sugirió la necesidad de cambiar de vivienda de manera inmediata, argumentando que el lugar donde reside estaría cargado de quejas, juicios y una energía negativa que podría estar afectando su éxito.

El artista reconoció que, aunque mantiene un vínculo cercano y afectuoso con su hermana, percibe situaciones “raras” y pesadas en el ambiente que, según expresó, podrían estar influyendo en su carrera.

A lo largo de la entrevista, Jose Miel también hizo referencia a las críticas que ha recibido por su forma de pensar sobre la población diversa, un tema que forma parte de su experiencia pública.

Asimismo, dejó entrever que su historia personal, marcada por la ausencia de su padre biológico, ha representado un proceso de aprendizaje y fortaleza.

