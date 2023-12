Karol G: “no me gusta que me encasillen como una reguetonera”

Karol G quien por estos días estará de concierto en Medellín con su show musical “Mañana Será Bonito Fest”, le contó hace varios años a un medio local que, cuando inició en su carrera musical no quería ser reconocida como reguetonera, pues para ese momento soñaba con dedicarse a otros géneros musicales como el Dancehall o el R&B.

La artista que además para ese entonces, no contaba con canciones propias, y que colaboraba con algunos artistas urbanos; aunque se consideraba parte del género siempre quiso enfocarse en otros para su carrera como cantante.

“Realmente no quiero encasillarme en lo urbano como tal (...)No me gusta que me encasillen como una reguetonera” dijo Karol G en el 2013, ignorando todo lo que le deparaba el destino de la mano de este género.

Su familia desde siempre ha tenido vínculos con la música y desde muy niña le inculcaron a ese amor por la música; cantaba de todo un poco, desde salsa, rock, pop y hasta los villancicos en las fiestas de diciembre.

Posteriormente, participó en el 2006 en el Factor XS, un reality show en la televisión nacional en donde con su talento logró pasar todos los filtros. Este fue el escenario que le permitió impulsar su carrera, y que la conectó con una disquera que enfocó su talento al género urbano, haciéndola regresar al reguetón.

Karl G, al inicio de su carrera /Foto: @karolg

Tiempo después cuando la paisa comenzaba a crecer en su carrera, obtuvo un impulso por parte de dos artistas del género, Nicky Jam y Reykon, con quienes grabó canciones como 'Amor de Dos' y '301', respectivamente. ayudándola a posicionarse en el género.

“Estamos dándole espacio a las mujeres en el género urbano, de entrada hago la invitación a las niñas que quieran hacerlo, eso no es imposible y necesitamos antes que competencia entre nosotras es salir a demostrar que si lo podemos hacer” Karol G.

Ahora, pasado el tiempo después de esta entrevista la cantante es una de las artistas colombianas más reconocidas en el mundo. Grabar con Shakira era uno de sus sueños y lo cumplió, y finalmente logró posicionarse dentro del género que históricamente era de los hombres.

