La final del Desafío se decide en dos partes: así será la prueba definitiva

La Gran Final del Desafío Siglo XXI ya arrancó con intensidad. En la primera parte de la prueba definitiva, disputada en el Box Negro, Rata y Valentina se quedaron con la victoria, lo que les permite iniciar la segunda etapa con una ventaja clave frente a Zambrano y Miryan.

La dinámica fue presentada por Andrea Serna, quien explicó que el título se define en dos fases: una prueba física dentro del Box Negro y luego un recorrido real hasta la ciudad de Cartagena. La dupla que logre completar ambas etapas en el menor tiempo posible se queda con el trofeo y el premio completo.

En la primera parte, los cuatro finalistas enfrentaron una pista llena de obstáculos, estaciones y retos de resistencia. Cada competidor debía cumplir el recorrido bajo las mismas condiciones, pero solo uno podía llegar primero. Esa llegada inicial tenía premio: una motocicleta con combustible limitado y una suma inicial de dinero.

Rata y Valentina fueron los más rápidos en completar el circuito, lo que les permitió tomar la delantera y salir antes hacia la siguiente fase. Esa victoria no solo representa un impulso físico, sino una ventaja estratégica, ya que en la segunda parte cada minuto cuenta.

Segunda fase: carrera hacia Cartagena

Una vez definida la primera etapa, la competencia se traslada fuera del circuito y entra en un escenario real: el camino hacia Cartagena, donde los espera la copa del programa. El objetivo es claro: llegar primero al punto final para asegurar el título.

En este trayecto, los participantes no reciben dinero adicional por parte de la producción. Deben moverse con lo que consigan por su cuenta: pedir transporte, negociar recorridos, encontrar quién los ayude y administrar la ventaja ganada en la prueba previa.

Rata y Valentina parten con ventaja porque ya ganaron la primera fase, lo que les permite salir antes y contar con recursos iniciales que pueden marcar la diferencia. Zambrano y Miryan, por su parte, deben jugar a la remontada, buscando rutas más rápidas o apoyo clave en el camino.

Más allá del estado físico, esta última etapa exige cabeza fría. Elegir bien a quién pedir ayuda, qué medio de transporte tomar y cómo administrar el tiempo puede definir todo. No se trata solo de correr, sino de moverse con inteligencia.

Esta modalidad ya se había visto en etapas anteriores del programa, cuando los competidores tuvieron que desplazarse sin apoyo directo de la producción. Ahora, ese mismo formato se convierte en el filtro final para elegir al campeón.

El premio que espera al ganador

El competidor que llegue primero a Cartagena verá su nombre grabado en la copa del Desafío. Rata y Valentina ya aseguraron una parte al ganar la primera fase con 6.000 millones de pesos colombianos mientras que Zambrano y Miryan todavía luchan por revertir el resultado en el recorrido final.

La pregunta que se hacen miles de seguidores es una sola: ¿Lograrán Zambrano y Miryan darle la vuelta a la final o Rata y Valentina mantendrán su ventaja hasta la meta?

Canales para ver EN VIVO la final del Desafío Siglo XXI- GRATIS

1. Señal principal de Caracol Televisión

La emisión será en vivo a las 8:00 p.m. Este horario es el mismo que ha manejado el programa durante la mayor parte de la temporada y permite mantener continuidad con la programación del canal. La señal abierta está disponible en todo el país a través de la red nacional de televisión.



2. Plataforma de transmisión digital Ditu

La producción confirmó que quienes prefieran conectarse desde dispositivos móviles, computadores u otras plataformas podrán hacerlo a través de Ditu, el servicio que Caracol Televisión ha utilizado para la emisión digital de contenidos del Desafío y para material adicional de la temporada. La plataforma ofrecerá transmisión en vivo del capítulo final, junto con contenido complementario sobre el cierre del reality.



3. Señal en vivo de caracoltv.com

Si lo prefieres, solo debes ingresar a https://www.caracoltv.com/ y hacer clic en el botón rojo ‘EN VIVO’ que aparece en la parte superior de la pantalla. Recuerda hacerlo a las 8:00 de la noche para no perderte la gran final.

