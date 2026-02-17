Final del Desafío Siglo XXI: ¿Quién ganará hoy? Rata y Valentina vs. Zambrano y Miryan

Hoy, martes 17 de febrero de 2026, se vive la gran final del Desafío Siglo XXI de Caracol Televisión, y la emoción está al máximo. Desde las 8:00 p. m., inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol, los televidentes podrán conocer al ganador de la edición que ha mantenido a todos al filo durante semanas.

La final enfrenta a dos duplas que han dado todo en cada prueba: Rata y Valentina contra Zambrano y Miryan. Cada equipo llega con historias distintas y estrategias bien definidas.

Rata y Valentina cuentan con la ventaja de haber ganado la primera fase de la prueba final en el capítulo anterior, lo que les da un ligero impulso psicológico frente a sus rivales. Por su parte, Zambrano y Miryan han demostrado resistencia, disciplina y capacidad de remontar en momentos críticos, y podrían dar la sorpresa.

Puedes leer: Zambrano, del Desafío, con dolor y dificultades tras el fallecimiento de su padre

Publicidad

El premio mayor es de 1.200 millones de pesos colombianos, la cifra más alta en la historia reciente del programa. Además, se han añadido beneficios adicionales durante la competencia: Rata ya aseguró una moto de alto cilindraje en la etapa previa, y se espera que otros incentivos se sumen al premio final. Esta información ha despertado curiosidad entre los seguidores, quienes buscan cada detalle sobre la premiación y cómo impactará a los ganadores.

¿Quién ganará el Desafío XXI?

La expectativa sobre quién ganará hoy está en su punto más alto. En redes sociales, los fanáticos analizan cada movimiento, cada gesto y cada resultado parcial de la final. Las apuestas informales señalan que la ventaja inicial de Rata y Valentina podría definir el desenlace, pero Zambrano y Miryan cuentan con la experiencia, la resistencia física y la inteligencia estratégica adquirida a lo largo de la competencia, lo que los hace favoritos para una posible remontada.

Publicidad

Daniel Daza destapa quién ganará el Desafío, ¿Rata y Valentina o Zambrano y Miryam? Foto: Caracol Tv

En cuanto a la transmisión, los televidentes podrán seguir el episodio en vivo a través de la señal principal de Caracol Televisión o mediante sus plataformas digitales oficiales como Ditu. La cobertura incluye comentarios en tiempo real, entrevistas con los finalistas y un repaso de las etapas más difíciles de la temporada.

Quienes no puedan sintonizar a las 8:00 p.m., tendrán la opción de acceder a la repetición en las plataformas digitales de la cadena.

Otro punto de interés es la tensión entre los finalistas, que ha sido uno de los elementos más comentados en redes sociales. Rata y Valentina buscan consolidar su liderazgo, mientras Zambrano y Miryan se concentran en mantener la calma y ejecutar una estrategia que les permita darle vuelta al marcador. Esta combinación de adrenalina, fuerza física y juego mental mantiene a los seguidores atentos a cada segundo de la final.

Puedes leer: La decisión de Rata con el dinero si gana el Desafío, ¿traición a Valentina?

Finalmente, la gran final del Desafío Siglo XXI 2026 promete momentos de alta tensión, estrategias calculadas y un desenlace que definirá quién se lleva el millonario premio. Hoy se escribirá la historia del equipo que, después de semanas de competencia, demostrará tener la disciplina, resistencia y determinación necesarias para coronarse campeón.

Publicidad

Cómo ver la gran final del Desafío Siglo XXI 2026 y horario exacto

La final se transmite hoy martes 17 de febrero a las 8:00 p. m. por la señal principal de Caracol Televisión y sus plataformas digitales. Para quienes quieran seguir el episodio desde internet, se recomienda ingresar a Caracol Play o la página oficial de Caracol TV, donde también se podrán ver los resúmenes de cada prueba y entrevistas exclusivas con los finalistas.