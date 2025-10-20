Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: KARINA GARCÍA Y SU MEJORES 'KARINAZOS'
LAURA G Y SU ESTADO CIVIL
FELIPE RINCÓN, FOTOS INÉDITAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Laura G revela su estado civil y confiesa qué debe tener un hombre para conquistarla

Laura G revela su estado civil y confiesa qué debe tener un hombre para conquistarla

Laura G no se guardó nada y reveló su estado civil en su entrevista con El Klub de La Kalle, además comentó que le llama más la atención en los hombres

Laura G revela su estado civil y los requisitos para ser su pareja
Laura G revela su estado civil y los requisitos para ser su pareja, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de oct, 2025