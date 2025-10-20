Laura G revela su estado civil y confiesa qué debe tener un hombre para conquistarla

El Klub de la Kalle se encendió con la visita de la comunicadora social, periodista, modelo y empresaria, Laura G., quien no solo nos habló de su carrera y su marca personal, sino que también tomó la decisión de abrir su corazón sobre su vida sentimental actual, confirmando que está completamente soltera.

Laura G, es una mujer que ha vivido en Dubái y Río, y que se ha destacado en diferentes realities, donde se tomó el tiempo de explicar las complicaciones que tuvo con sus relaciones. La más comentada fue la ruptura con su ex prometido, Hugo, con quien convivió durante tres años y por quien se radicó inicialmente en Dubái.

Sumado a esto, la modelo aclaró el polémico episodio de la devolución de bienes, con su última expareja donde ella confirmó que fue ella quien tomó la decisión de terminar la relación. Posteriormente, su pareja le solicitó la devolución de todos los regalos, para lo cual "él tenía la lista de todo lo que me había dado”, comentó Laura G.

Sin embargo, tras escuchar esta anécdota, uno de los integrantes de la mesa le preguntó sobre su estado civil, donde no negó ni un instante al decir que estaba soltera y luego se le planteó la pregunta sobre los requisitos que ella tiene cuando se encuentra buscando una pareja.



¿Cuáles son los requisitos de Laura G cuando está buscando una pareja?

Laura G no dudó en contestar la pregunta y estableció una lista de requisitos que su próximo pretendiente debe cumplir, advirtiendo que, curiosamente, no busca un hombre atractivo. "A mí no me gusta el hombre lindo". Y en cuanto a la estatura, prefiere a alguien de su mismo nivel (mide 1.73m), ya que le gusta "tener el dominio".

Sumado a esto, agregó que el hombre que la conquiste debe ser un trabajador con visión, esto en especial todo lo que logró Laura en su vida, quien construyó su negocio sola y fue becada para estudiar, es enfática en el nivel de vida: "yo no me voy a conseguir a alguien de un nivel más bajo que el mío".

Por otro lado, mencionó que el dinero no es lo más importante, pero sí la visión de la persona: "tú puedes no ganar mucho, pero si tú tienes la inteligencia, las ganas de salir adelante, uno la rompe".

Otros requisitos incluyen: ser un hombre "que se vea machito", "gracioso, bacano, parchado", que le guste el deporte, que esté activo desde temprano, dado que no le gustan aquellos que se levantan a las 11 a.m. Así mismo, mencionó que debe ser una persona que sea temeroso de Dios y buen hijo, porque para ella "el que es buen hijo es buen esposo".

Finalmente, Laura sueña con un hogar y con ser mamá. Para ella, una relación es como "una empresa", y busca un hombre que la respete, le dé su lugar, entienda sus sueños, y que sea la cabeza del hogar, citando el ejemplo de sus padres.

