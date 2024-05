El pasado 9 de marzo la actriz colombianaLuly Bossa vivió el peor día de su vida, cuando su hijo Ángelo, que sufría de distrofia muscular de Duchenne, enfermedad que con el pasar del tiempo va debilitando los músculos. Finalmente, falleció tras un quebranto de salud.

Bossa preocupó a sus seguidores horas antes del fatal desenlace, al subir un video a redes llorando desconsolada, pidiendo que oraran por su hijo, mientras de fondo se escuchaba a una persona llamando Ángelo, buscando que reaccionara, pero no fue posible.

La misma actriz fue quien confirmó sobre el fallecimiento, indicando que estaba pasando por un momento muy difícil, ya que debido a su situación económica le era imposible pagar los gastos funerarios para darle cristiana sepultura, por lo que optó por pedir ayuda a sus seguidores y colegas, quienes aportaron con lo que pudieron.

¿Qué pasó con el funeral de Ángelo?

La actriz otorgó una entrevista a la revista 15 minutos, donde aseguró que la funeraria no le cobró nada por las honras fúnebres, una noticia que la alivió, luego de no tener como responder por esos gastos: "Finalmente, la dueña de Capillas de la Fe me llamó y me dijo que iba a brindar todo, en ese momento descansé y volví a respirar", dijo Bossa.

Luego de esta difícil situación, parece que Luly empieza a recomponerse y motivada por la memoria de su hijo, a quien le dedicó todo su tiempo, quiere volver a retomar su vida: "Mis sueños ahora son todo lo que Ángelo quería hacer conmigo. Una segunda edición de mi libro y una obra de teatro que estuve escribiendo con él, en la que se refleja toda la pelea que tuve con el sistema de salud y de la cual él fue testigo poniéndole un poco de humor".

