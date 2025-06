Paola Turbay debe ser operada de urgencia tras hallazgo inesperado en su cuerpo

Paola Turbay afrontó uno de los mayores retos de su carrera actoral consu participación en La venganza de Analía 2, donde da vida a Paulina Peña, una villana poderosa, inteligente y llena de matices.

Con más de treinta años de trayectoria en el mundo del espectáculo, la exseñorita Colombia volvió a sorprender al público con una interpretación intensa y profundamente emocional. En una entrevista concedida a la Revista Vea, compartió los desafíos personales y profesionales que implicó encarnar a un personaje tan complejo.

A lo largo de su carrera, Turbay ha sido una figura clave en la representación del talento colombiano en múltiples ámbitos. Desde sus inicios como reina de belleza hasta su consolidación como actriz y presentadora, ha demostrado una constante capacidad de adaptación y compromiso con cada nuevo reto.

Interpretar a Paulina Peña, la antagonista de esta nueva entrega, significó para ella una oportunidad única para explorar un personaje distinto a los que había interpretado antes.

Asumir este papel fue especialmente significativo, en parte porque implicaba trabajar junto a Marlon Moreno. Turbay contó que dedicó varias horas diarias, acompañada de su coach, al análisis de cada escena y a la construcción del perfil emocional de su personaje: “Me gusta estudiar el libreto con antelación, comprender su historia y emociones, para que cada escena esté llena de matices y tenga fuerza”, explicó.

Uno de los retos más exigentes fue mantener el equilibrio emocional al interpretar a alguien tan oscuro como Paulina Peña. Aunque se entrega por completo en cada grabación, evita llevarse a casa la carga del personaje:

¿Qué le pasó a Paola Turbay mientras grababa La Venganza de Analía 2?

“Lo más doloroso que me pasó fue una hernia umbilical que me salió grabando una escena. Aunque tenemos dobles, a veces nos toca hacer esfuerzos físicos. En una escena con Roberto Manrique, mientras intentaba zafarme de una llave, hice tanta fuerza que me salió la hernia.

No me la he operado aún, y debería hacerlo ya, porque es riesgoso. Eso fue el 31 de octubre de 2023 y todavía tengo presente ese momento. Me he estado cuidando para no esforzarme mucho”, relató.

Otro punto alto de esta producciónfue la conexión lograda con Marlon Moreno, protagonista de la serie, con quien desarrolló una dinámica muy auténtica que enriqueció las escenas con mayor realismo y tensión.

Además, Turbay destacó lo especial que fue reencontrarse con Carolina Gómez, con quien no solo mantuvo una gran relación en el set, sino que compartió espacios más personales, como charlas en pódcast, fortaleciendo aún más su vínculo fuera de las cámaras.

