Protagonista de ‘Los Briceño’ reveló que intentó atentar contra su vida varias veces

Katherine Escobar, la conocida protagonista de la producción de 'Los Briceño’, pasó por el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión. En donde decidió abrir su corazón y compartió cómo logró superar una infancia marcada por la carencia, además de varios episodios de adicción y hasta el punto de querer apagar su vida.

La actriz creció en barrios marginales de Pereira con escasos recursos y en un entorno donde la violencia era común. Según comentó, la cultura de su región en aquellos tiempos le imponían roles de género muy marcados, donde se "erotizaba" su imagen desde temprana edad, sugiriéndole que su principal objetivo era ser atractiva para los hombres.

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Esta presión social y la falta de afecto en su hogar la llevaron a una adolescencia rebelde, según compartió en la entrevista. Afirmó que a los 13 años comenzó a buscar en relaciones sentimentales el apoyo que no encontraba en casa, refugiándose además en el consumo de alcohol, cigarrillos y sustancias alucinógenas desde muy joven.



¿Por qué intentó atentar contra su vida Katherine Escobar?

A lo largo de la conversación explicó que pese a todo su carrera actoral comenzaba a despegar y proyectaba una imagen de éxito y felicidad en redes sociales. Sin embargo, mencionó que la realidad era otra, Katherine Escobar confesó que sufría de depresión y ansiedad.

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Debido a estos problemas intentó quitarse la vida en dos ocasiones: La primera vez ocurrió bajo los efectos del alcohol, cuando intentó lanzarse frente a un vehículo, pero fue salvada por quien era su novio en ese momento, mientras que la segunda vez intentó ingerir una gran cantidad de pastillas, pero fue su papá quien la salvó.

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Katherine afirmó que estos actos eran el resultado de una profunda falta de gestión emocional una vez terminaba saliendo de los sets de grabación. Pese a esto, explicó que comenzó un proceso de sanación en donde decidió buscar su bienestar emocional y también perdonar a sus padres.

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La actriz enfatizó que, más allá de la religión, fue su relación personal con Dios lo que le brindó las herramientas para reconstruir su vida y afirmó que ya lleva 12 años “limpia” y seis de feliz matrimonio

Finalmente, explicó que a pesar de un diagnóstico médico de útero septado que dificultaba enormemente la posibilidad de ser madre, la actriz logró quedar embarazada y hoy tiene dos hijos.