Reconocida actriz mexicana revela delicado incidente durante una "escena de cama"

Sabine Moussier, reconocida por sus inolvidables personajes como villana en las telenovelas mexicanas, sorprendió al aparecer públicamente con una fuerte revelación que dejó a más de uno sin palabras.

Luego de varios meses de mantener un perfil bajo, la actriz fue abordada por la prensa y, entre lágrimas, compartió una de las experiencias más impactantes de su carrera.

Durante una entrevista reciente, Moussier recordó un momento que marcó un antes y un después en su trayectoria como actriz. Todo ocurrió durante la grabación de una telenovela, en una escena íntima con un compañero actor. Lo que debía ser una actuación más dentro del guion, terminó convirtiéndose en una situación inesperada que la dejó completamente en shock.

“Era una escena de cama” , comenzó relatando con la voz entrecortada. Según explicó, su compañero de reparto tomó una decisión que no estaba pactada ni en el guion ni en los ensayos: se quitó toda la ropa, incluida la ropa interior, y tomó la mano de Sabine para colocarla en una zona íntima de su cuerpo. La actriz, al recordar el momento, confesó que se quedó completamente paralizada.

“No supe qué hacer. Me quedé petrificada. Me puse a llorar” , dijo mientras se le humedecían los ojos. Asegura que fue tan fuerte lo que vivió, que inmediatamente pidió que no le asignaran más escenas cercanas con esa persona. Solicitó que no se le volviera a emparejar con él en ninguna escena que implicara cercanía física .

“Les pedí que no me pusieran más escenas de beso ni nada parecido con esa persona” , agregó.

¿Cuál fue el actor implicado en la escena?

La actriz no mencionó el nombre del actor implicado, pero sí dejó claro que no busca generar escándalos ni perjudicar la carrera de nadie. A pesar del dolor que aún le causa recordar lo sucedido, insistió en que su objetivo al hablar no es afectar a esa persona, sino evitar que alguien más viva algo similar.

“Yo no quiero hacerle daño a nadie, pero tampoco quiero que otra persona sufra por lo mismo” , expresó con firmeza. Su testimonio fue directo, sin adornos ni rodeos, y dejó claro que se trató de un momento muy difícil en su vida profesional.

