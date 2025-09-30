Sandra Guzmán destapa verdad tras grave complicación de salud en España: "Afectó el riñón"

La industria del entretenimiento se sobresaltó a comienzos de año cuando circuló la noticia de que Sandra Guzmán se encontraba en un delicado estado de salud mientras disfrutaba de unas vacaciones en España.

Lo que pocos sabían era la verdadera causa y la dimensión de la exageración mediática que rodeó su peripecia médica.

Guzmán, conocida por su talento en el teatro y su faceta empresarial al frente de Cabaret, había viajado a España, país en el que reside en Alicante, buscando un descanso y, previamente, un retiro por motivos de salud mental.

Sin embargo, a los dos días de su llegada, cuando se preparaba para un evento en Madrid, el malestar se hizo presente.

Inicialmente, la actriz creyó que se trataba de una simple indigestión. "Pensé que me había indigestado con unos callos madrileños, literal", expresó la actriz.

Los síntomas se centraban en el abdomen, lo que la llevó a asegurar erróneamente a los profesionales médicos que el problema radicaba en su colon.

La situación se tornó grave rápidamente. La supuesta indigestión derivó en una fiebre altísima: "Terminé con fiebre de 40 y tanto". El dolor y la temperatura la obligaron a ingresar de urgencia a una clínica sin alcanzar a llegar a su residencia.

Fue en este centro asistencial donde recibió el diagnóstico que encendió todas las alarmas: una infección urinaria que había afectado su riñón.

"No, no, usted se tiene que quedar porque tiene una infección urinaria que le afectó el riñón," le informaron los médicos, obligándola a permanecer hospitalizada durante diez largos días.

Aunque hoy la artista luce "espectacularmente genial" y recuperada, confesó a El Klub de La Kalle que esos días fueron difíciles: "Estuve 10 días en camita, mal mal recuperada".

Sin embargo, el drama médico pronto se transformó en un escándalo mediático a gran escala. La chispa que detonó el pánico fue una declaración de su hermana, Andrea, quien durante una entrevista comentó: "Ay pobrecita mi hermana sola en España hospitalizada tan enferma".

Los medios no tardaron en tomar esta frase y descontextualizarla, creando titulares dramáticos y alarmistas. Guzmán relató la magnitud de la exageración: "Empezó Sandra Guzmán abandonada en España sola, hay que repatriarla, tráiganla, donen dinero, plata y demás".

El revuelo fue tan brutal que la propia Sandra tuvo que salir a desmentir las versiones más sensacionalistas.

"Tuve que salir dando declaraciones diciendo, 'Chicos, estoy en un hospital, una clínica,'" aunque irónicamente bromeó que la habitación era tan cómoda que "prácticamente era como un hotel".

Este episodio de salud se suma a un contexto personal complejo. Guzmán recordó que su decisión de ir a España inicialmente era parte de un año sabático propuesto por su hermano, tras enfrentar una severa crisis de salud mental durante la pandemia.

A pesar de los desafíos, Guzmán enfatiza que ha aprendido a "medir diferente", priorizando su bienestar. La salud, tanto física como mental, se ha convertido en una prioridad.

