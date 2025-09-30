La pelea acalorada de Sandra Guzmán que casi "destruye" su boda

Sandra Guzmán, hija de una familia con fuertes vínculos en el espectáculo —siendo prima de figuras como Amparo y Patricia Grisales—, la actriz confiesa que los escándalos han sido parte de su panorama desde la niñez.

Sin embargo, hubo un titular específico que la marcó por su completa falta de veracidad y su poder destructor: la cancelación de su boda.

La historia, contada con detalle en El Klub de La Kalle, ocurrió cuando la artista estaba en plenos preparativos nupciales con quien en ese momento era su prometido, un hombre de nacionalidad argentina.

Los rumores se dispararon una mañana, cuando Guzmán recibió una llamada alarmada de una cuñada que le preguntó qué estaba sucediendo, pues una emisora estaba reportando una noticia 'bomba'.

El titular sensacionalista aseguraba que la habían visto en una "acaloradísima pelea con su marido".

La narración de los hechos por parte de la actriz revela lo absurdo de la situación. La supuesta "pelea monumental" que estaba causando el rompimiento matrimonial era, en realidad, una discusión de pareja sobre decoración doméstica.

"Estábamos en Unicentro discutiendo sobre el color de los muebles del apartamento," recordó Guzmán, enfatizando que era una de esas "discusiones normales" que cualquier pareja tiene.

El contenido exacto del conflicto, que fue capturado por una cámara de celular, era completamente banal: "Ay, no, yo lo quiero morado. No, pero es que el morado con el amarillo...".

A partir de este simple desacuerdo filmado en la puerta de un centro comercial importante, los medios desataron la mentira.

"Los medios acabaron con mi matrimonio", sentenció Guzmán. La versión que circuló afirmaba que habían cancelado el matrimonio y que el escándalo había sido horrible.

La realidad, por otro lado, era mucho más placentera para la futura esposa: "Y yo estaba feliz, acabarlo ya, feliz entrepiernada en mi cama".

La noticia de la cancelación de la boda era una invención total, demostrando cómo una simple imagen puede ser manipulada para generar controversia y clics.

Guzmán explicó que, a pesar de la frustración que generan estos "chismes berracos", ella ya no le da importancia a este tipo de tergiversaciones, pues lo considera "parte de la vida". Su historial familiar y su propia trayectoria la han acostumbrado a vivir en el ojo público.

