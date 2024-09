VIDEO: Actor Fernando Arango fue imputado por golpiza a su pareja; la desfiguró

Un escándalo de violencia intrafamiliar tiene en el 'ojo del huracán' al reconocido actor colombiano Fernando Arango, quien fue abiertamente acusado por su ahora expareja Juliana García.

El caso se dio a conocer el fin de semana luego de que la mujer ofreciera una entrevista al programa La Red, de Caracol Televisión, y expusiera un episodio de violencia vivido recientemente y en el que acusó como agresor al mencionado actor.

En las imágenes se observa a la mujer con visibles lesiones en el rostro y, especialmente, en su ojo derecho y pómulo, producto de la presunta paliza que recibió de parte del actor, con quien asegura que tuvo una relación sentimental de más de un año.

Según la versión de la mujer, los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves 5 de septiembre, dentro de una casa ubicada en el barrio Campo Hermoso, de Manizales, cuando Juliana y el actor Fernando Arango llegaron a la casa luego de compartir una noche de tragos con amigos.

Publicidad

Una vez allí, según Juliana, el hijo de ella le dijo que se fuera a acostar y momentos después acostó a Fernando junto a ella ya que el hombre no se quería acostar. Dice que después de acostarlos, su hijo se fue a casa de la novia y ella y el actor quedaron solos.

juliana García, expareja de actor Fernando Arango / FOTO: La RED

Así fue la agresión que habría cometido el actor Fernando Arango

Publicidad

Sin embargo, la mujer cuenta que minutos después de quedar solos la despertó un ruido y al voltear a mirar era Fernando Arango orinando en la habitación.

"Me despertó porque estaba orinando el closet y yo le dije: 'qué te pasa, cochino'", narró juliana quien agregó que al reclamarle el actor reaccionó de forma violenta contra ella a quien agarró a golpes.

"Comenzó a golpearme y yo no tenía cómo defenderme; mis manos ni siquiera alcanzaban su cara por lo que decidí salir corriendo y en medio del shock no fue capaz de abrir la puerta para correr hacia la calle", expresó la mujer al recordar la madrugada de horror.

Según juliana, al no detenerse la golpiza, decidió correr hacia e patio de la casa donde comenzó a gritar para alertar a sus tías y a los vecinos pidiendo que llamaran a la policía

Publicidad

"Yo gritaba mientras él me decía: 'Te voy a matar'", recordó la mujer quien aseguró que el hombre no se detuvo pese a que las tías de ella comenzaron a gritarle que respetara y no la golpeara.

Juliana García, expareja de actor Fernando Arango / FOTO: La Red

Actor Fernando Arango fue capturado por golpear a su pareja

Publicidad

En medio del escándalo llegó la policía al lugar pero no pudieron ingresar de inmediato debido a que el actor se opuso a abrir la puerta asegurando que esa era su casa; sin embargo, dice Juliana que al escuchar sus gritos de auxilio los uniformados lograron ingresar y detener al actor Fernando Arango.

La mujer fue trasladada a un centro de salud donde tuvo que ser sedada con calmantes para que pudiera dormid ya que estaba muy alterada y en estado de shock. Allí estuvo hospitalizada durante dos días y recibió una incapacidad de varias semanas.

por su parte el actor Fernando Arango fue presentado ante un juez de garantías en la tarde del 5 de septiembre y fue acusado por los delitos de violencia intrafamiliar, los cuales no fueron aceptados.

Sin embargo, el juez a cargo le impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, y una orden de alejamiento para que el actor no pueda acercarse a Juliana García.

Publicidad

Entre tanto, la mujer señaló al actor como un maltratador, "una persona que no llegué a conocer en realidad en año y medio de relación viviendo con él; pasó a ser un completo desconocido y esta vez interpretó el peor papel de su vida".

VIDEO de Actor Fernando Arango acusado de maltrato

Publicidad

Puedes ver: Así luce la mamá del actor Sebastián Martínez