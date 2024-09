Joven está postrada en cama tras adquirir una bacteria a través de sopa contaminada

Luego de que la historia del hincha de Millonarios Javier Acosta le diera la vuelta al mundopor su lucha contra unabacteria que le consumió su cuerpo y sus fuerzasal punto de llevarlo a pedir la eutanasia, ahora se conoce la triste realidad que atraviesa una joven de 24 años quien también lucha contra una bacteria.

Se trata de Claudia de Albuquerque Celda, una mujer de 24 años, oriunda de Brasil, y a quien le cambió su vida por completo luego de que realizara un viaje a Aspen, Estados Unidos, donde adquirió una peligrosa bacteria a través de los alimentos.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2024 cuando la joven, en medio de su viaje, consumió una sopa industrializada que se encontraba en mal estado, con la mala suerte de que este alimento contenía una bacteria que ingresó a su cuerpo.

La mujer asegura que le bastó una sola cucharada de esa sopa para adquirir la bacteria; pues tras el primer sorbo Claudia Albuquerque de inmediato sintió un malestar en el que su cuerpo reaccionó con síntomas inusuales como cansancio, mareo y visión borrosa; pero en lugar de ir a un hospital, la joven se fue a su casa donde "dormí todo el día".

Sin embargo en la mañana siguiente los síntomas aumentaron con falta de aire pero la mujer creyó que se trataba de un virus y por lo que su ida al médico tardó unos días más, permitiendo a la bacteria apoderarse de su sistema.

Claudia de Albuquerque Celada

¿Qué bacteria adquirió Claudia de Albuqerque?

Fue luego de varios días que la joven asistió a urgencias y tras varios exámenes los médicos le confirmaron que había adquirido una bacteria llamada Clostridium botulinum (C. botulinum), que puede presentarse en alimentos en mal estado y que además ya le había desarrollado una rara enfermedad llamada botulismo.

Los médicos explicaron el botulismo, entre sus reacciones, puede llegar a paralizar el cuerpo humano debilitando los músculos y disminuyendo la capacidad de movimiento.

Se dice que el botulismo no es muy frecuente, pero quienes lo desarrollan pueden sufrir graves consecuencias, especialmente en el sistema nervioso y que termina generando parálisis progresiva.

Además expertos advierten sobre el consumo de alimentos enlatados mal conservados o en mal estado ya que son unas de las principales vías de contagio de esta enfermedad.

Pero además del diagnóstico Claudia de Albuquerque tuvo que ser intubada y trasladada en helicóptero a otro centro médico debido a la gravedad de su estado.

“Siempre estuve consciente, solo que mi cuerpo no respondía a las órdenes. No podía esperar a que pasara. Seguí todo lo que pasaba a mi alrededor, pero no podía comunicarme”, dijo la joven en entrevista con el medio brasilero VivaBem.

En medio de costosos y delicados tratamientos la mujer logró volver a dar unos pasos el 8 de julio, casi 5 meses después de estar en cama y aún con sonda de alimentación y traqueotomía; sin embargo, la dicha no duró mucho ya que 15 días después su salud se agravó con una inflamación en las glándulas del cuello por lo que nuevamente tuvo que ser internada.

En el mes de agosto Claudia de Albuquerque volvió a presentar síntomas de mejoría por lo que le lograron retirar la traqueotomía y le dieron nuevamente salida del hospital para que continúe su recuperación en casa.

Lastimosamente la mujer ha perdido movilidad y gran debilitamiento de músculos por lo que se encuentra casi que postrada en cama y para moverse debe valerse de silla de ruedas.