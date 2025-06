Viuda de Omar Geles aclara si volvería a tener otra pareja, ¿el cantante se enojaría?

El 21 de mayo de 2024 quedó marcado como un día de profunda tristeza para el mundo del vallenato. Ese día falleció de manera repentina, a los 57 años, Ómar Geles, una figura emblemática del género, reconocido por su talento como compositor, acordeonero y cantante.

Tras su partida, su familia, especialmente su esposa Maren García, ha atravesado un proceso de duelo lleno de dolor y resiliencia. Con tres hijos en común, Maren se ha convertido en el sostén emocional de su hogar, enfrentando el desafío de seguir adelante mientras mantiene vivo el recuerdo del artista.

Durante los meses posteriores al fallecimiento, Maren ha compartido con sus seguidores cómo ha sido transitar por el dolor de la pérdida, destacando la importancia del amor familiar y la fe como pilares fundamentales para sobrellevar este difícil momento.

A través de sus redes sociales, ha mostrado cómo ella y sus hijos, Isabella, Juan José y José Mario, se apoyan mutuamente para mantener encendida la llama del legado de Geles, tanto en lo artístico como en lo personal.

En una entrevista concedida al periodista Víctor Sánchez, Maren habló abiertamente sobre su vida tras la viudez, y reflexionó sobre la posibilidad de una nueva relación en el futuro.

Viuda de Omar Geles revela cuál es la canción que no puede escuchar de su esposo Foto: tomada de Instagram @casadelvallenato

Al ser consultada sobre qué habría pensado Ómar al respecto, confesó que no tiene certeza, ya que él era un hombre celoso y solía decirle que ella era solo para él. Esta respuesta reflejó la intensidad del vínculo que compartían.

Maren también dejó claro que sus hijos son hoy su máxima prioridad y su mayor fuente de fuerza. Aunque el dolor aún está presente, su determinación por cumplir los sueños que un día compartió con Ómar la mantiene firme.

“Por ahora no pienso en una nueva relación. Quiero ver crecer a mis hijos y alcanzar lo que planeamos juntos”, expresó. No obstante, no cierra la puerta al futuro y asegura que, si es voluntad de Dios, sabrá aceptar lo que venga. “Él siempre será el amor de mi vida”, afirmó con convicción.

Estas palabras han generado admiración entre quienes siguen su historia, reconociendo en Maren a una mujer valiente, dedicada a preservar los valores familiares y la memoria del hombre que marcó una era en la música vallenata.

¿Cuál es el legado que dejó Omar Geles?

Ómar Geles dejó una huella imborrable en el folclor colombiano. Autor de cerca de 900 canciones, firmó clásicos como Los caminos de la vida, A blanco y negro y Tarde lo conocí.

Su carrera despegó en 1985 con la creación de Los Diablitos, agrupación clave en la evolución del vallenato moderno. En 1989, fue coronado Rey Vallenato en el Festival de la Leyenda Vallenata, consolidando su lugar entre los grandes del género.

Omar Geles y Maren García Foto: Instagram @maren.garcia

Su historia de amor con Maren García, 20 años menor que él, comenzó más de una década antes de casarse en febrero de 2021. A pesar de los desafíos, incluida la pérdida de dos embarazos, formaron una familia fuerte y llena de afecto.

Desde su fallecimiento, Maren ha compartido mensajes espirituales y reflexiones que dan cuenta de su fe, la cual ha sido esencial para encontrar consuelo y continuar adelante.

El vacío que dejó Geles se siente no solo en su hogar, sino también en toda la escena musical del vallenato. Sin embargo, su influencia permanece viva en cada acorde, en cada letra, y en el testimonio de vida que dejó.

