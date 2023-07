Yailin reveló supuesto chat en el que Anuel la amenaza: ¡Sin compasión!

La pelea entre el cantante puertorriqueño de reguetón Anuel AA, y su exesposa, la artista Jorgina Lulu Guillermo Díaz, más conocida en la industria del espectáculo como Yailin ‘la más viral’, se pone cada vez más candente, pues desde que el boricua dio a conocer que ya no seguían juntos, todo el amor que decían tenerse quedó en el olvido.

Y es que luego de varias semanas en las que Anuel parecía estar dispuesto a todo con tal de recuperar el amor de Karol G, la copa de Yailin pareció rebosarse pues a través de sus historias de Instagram la joven que hace poco cumplió 21 años, acusó a su ex de haberla golpeado en varias ocasiones mientras se encontraba en estado de embarazo. Señalamientos que el reguetonero negó rotundamente, calificando a Yailin de mentirosa.

Sin embargo, la joven no se detuvo, y este viernes 7 de julio, a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con una comunidad compuesta por 10 millones de seguidores, dio a conocer un chat que sostuvo con su anterior pareja, en la que este la amenazaba de hacerle daño, en caso de que se enterara que ella se estaba juntando con sus enemigos, entre los que figura el reguetonero Arcángel.

No conforme, la mujer también posteó un video en el que se le puede escuchar discutiendo con Anuel mientras, se encontraba en el interior de un carro.

En redes sociales, las opiniones se encuentran divididas, pues mientras algunos internautas le manifiestan a la artista que lo mejor que pudo hacer fue alejarse de Anuel, hay quienes señalan que la mujer sólo está buscando fama y atención, pues les parece sospechoso que este revelando las supuestas pruebas de abuso contra su ex de a pocos.

“Yailin no es ninguna víctima 💆🏻‍♀️”, “la verdad.. este cuento todavía le faaaaaaalta un pedazo.. ☕️.. y sinceramente, el Anuel no es pera en dulce, pero a esa Yailin no le creo es pero nada.. amanecerá y veremos “, “Es curioso como deja que pase el día a día para ir sacando pruebas de a poquito como para hacer de esto todo un Show”, “Todos hemos sido Yailin bloqueando y desbloqueando al tóxico”.

¿En qué terminará toda esta historia?

