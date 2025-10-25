Horóscopo del domingo 26: este día trae revelaciones que no puedes dejar pasar

Publicidad
Este domingo 26 de octubre los signos del zodiaco sentirán el peso de lo oculto, los cierres que aún no se han hecho y las verdades que salen a la luz. Es un día para escuchar tus intuiciones y enfrentar lo que el universo quiere mostrarte:
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Te enfrentarás a una energía del pasado que aún te persigue, no huyas de ella. Este domingo te dará la oportunidad de transformar el miedo en determinación.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Te aferras demasiado a lo que conoces, la vida puede ponerte una prueba que te obligará a soltar y aceptar el cambio, aunque te incomode.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Este día sentirás que las máscaras caen. Alguien te mostrará su verdadero rostro y tú sabrás exactamente qué hacer con esa revelación.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Las emociones que creías dormidas volverán con fuerza, en lugar de esconderte, míralas de frente: te mostrarán lo que necesitas sanar.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu energía brillará más que nunca, pero esa luz también atraerá miradas intensas, no bajes la guardia. No todos los halagos vienen de buenas intenciones.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Tu deseo de control se pondrá a prueba, algo se saldrá de tu plan, y aunque te cueste, será el recordatorio de que no todo puede medirse.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Un encuentro inesperado removerá viejas emociones, puede tratarse de alguien que vuelve o de un recuerdo que te obliga a cerrar un ciclo.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu temporada sigue fuerte, este domingo es ideal para dejar ir lo que ya no vibra contigo. Tu poder de transformación está más activo que nunca.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Cuidado con las aventuras impulsivas, no todos los caminos que brillan conducen a algo bueno. Escucha tu intuición antes de lanzarte.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
El cuerpo te pedirá descanso, pero tu mente no se detendrá. Un sueño o pensamiento repetitivo podría mostrarte algo que has evitado enfrentar.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Te sentirás más conectado con lo invisibles, las coincidencias de hoy no son casuales: hay mensajes entre líneas que el universo quiere que descifres.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tu intuición será tu guía más confiable, si sientes un presentimiento, confía en él. Este domingo podría marcar un cambio importante en tu percepción de alguien cercano.
