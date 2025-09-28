Arranca domingo de Popular al Parque 2025 con Edén Muñoz, Pipe Bueno y Alzate

El Festival Popular al Parque 2025 se tomó de nuevo el Parque Metropolitano Simón Bolívar en un fin de semana cargado de música y fiesta popular. El sábado 27 de septiembre fue un hit total: desde las 2:00 de la tarde miles de personas llegaron para vivir una jornada que no decepcionó.

Te encontraste con shows de Kevin Leiva, Kelly Cárdenas, Jhon Álex Castaño y Giovanny Ayala, en una tarde que cerró con toda la energía gracias a Heredero pasadas las 9:00 de la noche.

Con ese ambiente ya encendido, este domingo 28 de septiembre arranca la segunda jornada del festival, que promete emociones todavía más grandes con artistas nacionales e internacionales en escena. La entrada sigue siendo gratuita y, como ya pasó el sábado, se espera que el Simón Bolívar reviente de público amante de la música popular.

Programación domingo 28 de septiembre: Festival Popular al Parque

La jornada comienza a la 1:30 p. m. con la Banda La Conexión, que pondrá el primer toque de sabor. Luego, a las 2:20 p. m., será el turno de Ela Prieto, quien abrirá paso a Verde Monte a las 3:10 p. m.

El ambiente seguirá subiendo con el show de Ciro Quiñónez a las 4:00 p. m., seguido por Alan Ramírez a las 5:00 p. m. Más tarde, a las 6:00 p. m., llegará uno de los más esperados: Alzate, que siempre pone a cantar al público con su estilo inconfundible.

A las 7:15 p. m. prepárate para el show de Pipe Bueno, que seguro será uno de los momentos más concurridos de todo el festival. Y para cerrar con broche de oro, el mexicano Edén Muñoz debutará en Bogotá con un concierto que arranca a las 8:30 p. m.

En total, son más de 15 artistas los que han hecho parte de esta edición, en jornadas que terminan antes de las 10:00 de la noche, lo que facilita que vuelvas a casa con calma y sin complicaciones.

Recomendaciones para que disfrutes el festival

La entrada es libre, pero recuerda que solo dejan entrar a mayores de edad.

Se permite el consumo de bebidas alcohólicas dentro del evento, siempre con responsabilidad.

Las puertas se abren desde las 12:30 del mediodía, así que llega temprano si quieres un buen lugar.

Planea tu ruta de transporte con anticipación y acuerda puntos de encuentro con tus amigos para no perderte en medio de la multitud.

Con el éxito del sábado ya vivido y un cartel de lujo este domingo, Popular al Parque 2025 se consolida como uno de los grandes planes musicales del año en el Simón Bolívar.

