Así es la letra completa de Por Vos, la nueva canción de Arcángel junto a Beéle

Arcángel y Beéle unieron fuerzas para lanzar Por Vos, una canción que fusiona ritmos afro con lo mejor del urbano, logrando un sonido pegajoso y romántico. Este tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y ha generado gran expectativa entre los fans de ambos artistas.

El video oficial, protagonizado por Isabella Ladera, pareja de Beéle, fue grabado en Puerto Rico y destaca por sus imágenes que reflejan la esencia tropical de la isla. La combinación de paisajes paradisíacos con la química entre los protagonistas hace que el videoclip sea un complemento ideal para la canción.

Desde su estreno, Por Vos ha causado revuelo en redes sociales, donde los seguidores han elogiado la colaboración entre Arcángel y Beéle, resaltando la manera en que ambos combinan sus estilos. Mientras Arcángel aporta su característico flow y letras directas, Beéle introduce su tono melódico y su capacidad de transmitir emociones en cada verso.

Letra completa de Por Vos, Arcángel- Beéle

"No sé cuántas veces te lo he dicho, no sé

Pero vuelvo y te lo explico

Creo que tú vas en reversa

Se me agota la paciencia

No sé qué será de ti, de mí

No sé lo que tú quieres de mí

Pero hace rato que yo por ti

Ya di todo lo mejor de mí

Baby, yo no compito

Me conoces, sabes que lo hago rico

Pero la verdad todavía no me explico

Por qué te haces la difícil, si es obvio

Obvio que ya te diste todo por vos

Ven y calma esta ansiedad tratando de verte

No me importa el pasado, si tú eres mi presente

Qué locura es tenerte aquí presente

No me importa el pasado, mientras ya no sigas ausente

Sabes que estoy para ti

El alma encuera te la vi

Esto no es fácil para mí

Desde la última vez que te vi

Ni te has quitado la cham’ que te di

¿Cómo puedes estar también sin mí?

Así, ¿quién se desenamora?

Por mí en la cama, se ahoga en mí

Ven y calma esta ansiedad tratando de verte

No me importa el pasado, si tú eres mi presente

Qué locura es tenerte aquí presente

No me importa el pasado, mientras ya no sigas ausente

Ey, ¿qué hay?

Son tus besos mi vitamina

Y tus ojos de diablita

Esa historia ha sido prioridad

Y verte te juro es letal

Mueves por esa tranquilidad

Estamos full de compatibilidad

Y antes que el universo conspire

Siempre te haces la difícil

Si es obvio

Obvio que ya te acuerdas

¿Por qué te haces la difícil?

Si es obvio

Obvio que ya te acuerdas

Me desvela el pensar que tengo que verte

No me importa el pasado, si tú eres mi presente

Qué locura es tenerte aquí presente

No me importa el pasado, mientras ya no sigas ausente

Si yo para arriba y te da como mirar para atrás

Atrévete y no lo pienses más

Nadie lo hace como tú lo das

Nadie supera o le gana tu contacto

Aunque estés lejos de mí, quiero más

Dale, regresa pa’ que hagamos un pacto

Si sigues lejos de mí, quiero más

Dale, regresa pa’ que hagamos un pacto

Para arriba y te da como mirar para atrás

Atrévete y no lo pienses más".