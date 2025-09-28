EN VIVO: Festival Popular al Parque 2025 con Pipe Bueno, Alzate y Edén Muñoz

El Festival Popular al Parque 2025 sigue encendiendo el Parque Metropolitano Simón Bolívar y este domingo 28 de septiembre llega con una jornada que promete aún más emociones. La Kalle trae la transmisión EN VIVO para que no te pierdas ningún detalle de los artistas más esperados de la música popular.

La jornada arranca desde la 1:30 p. m. con la Banda La Conexión, agrupación distrital que le pone el primer toque de sabor a la tarde. Minutos después, a las 2:20 p. m., se suma Ela Prieto, quien dará paso a Verde Monte a las 3:10 p. m. Todo esto lo puedes seguir en tiempo real a través de la señal de La Kalle.

A las 4:00 p. m. sube al escenario Ciro Quiñónez, seguido de Alan Ramírez a las 5:00 p. m., calentando motores para uno de los momentos más esperados: la presentación de Alzate, programada para las 6:00 p. m. El público ya se prepara para cantar a todo pulmón sus éxitos, mientras La Kalle lleva el minuto a minuto de lo que ocurre en el Simón Bolívar.

El ambiente sigue en ascenso a las 7:15 p. m. con Pipe Bueno, uno de los shows más concurridos del festival. Su presentación en el EN VIVO de La Kalle será uno de los imperdibles de la jornada.

El cierre llega con el debut en Bogotá del mexicano Edén Muñoz, a partir de las 8:30 p. m., quien promete un show cargado de energía para despedir la edición 2025 por todo lo alto.

El sábado 27 de septiembre, miles de asistentes ya disfrutaron de artistas como Jhon Álex Castaño, Kelly Cárdenas, Giovanny Ayala y Heredero, quienes encendieron la primera jornada con un repertorio que puso a cantar a todo el público.

Popular al Parque 2025, imagen de referencia Foto de La Kalle

FESTIVAL POPULAR AL PARQUE 2025 EN VIVO

La transmisión de La Kalle te conecta con lo mejor del festival, con más de 15 artistas en escena y un horario que termina antes de las 10:00 p. m., garantizando que todo se viva en un ambiente seguro y organizado.

Si no lograste ir al Parque Simón Bolívar, el EN VIVO de La Kalle es la mejor forma de estar presente en cada momento del Festival Popular al Parque 2025.