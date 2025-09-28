Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
POPULAR AL PARQUE 2025
PALABRAS DE AIDA VICTORIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / EN VIVO: Festival Popular al Parque 2025 con Pipe Bueno, Alzate y Edén Muñoz

EN VIVO: Festival Popular al Parque 2025 con Pipe Bueno, Alzate y Edén Muñoz

Sigue EN VIVO el segundo día del Festival Popular al Parque 2025 desde el Simón Bolívar con La Kalle. Presentaciones de Pipe Bueno, Alzate, Edén Muñoz y más artistas.

EN VIVO: Festival Popular al Parque 2025 con Pipe Bueno, Alzate y Edén Muñoz
EN VIVO: Festival Popular al Parque 2025 con Pipe Bueno, Alzate y Edén Muñoz
Foto: Imagen de La Kalle
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 28 de sept, 2025