¡Más de 50 mil asistentes vivieron un cierre inolvidable en el Festival Popular al Parque 2025

Bogotá se lució. El Parque Metropolitano Simón Bolívar fue el epicentro de una fiesta que, desde el sábado, venía calentando motores y que este domingo 28 de septiembre explotó en emociones, voces y aplausos. Más de 50 mil personas se dieron cita para vivir el cierre de la edición 2025 del Festival Popular al Parque, un evento que ya se consagra como uno de los más esperados del calendario musical colombiano.

La Kalle fue testigo y cómplice de cada instante con una transmisión en vivo que llevó lo mejor del festival a cada rincón. Desde temprano, la jornada dominical arrancó con sabor a pueblo y corazón, gracias a la Banda La Conexión, que a la 1:30 p. m. puso la primera chispa en la tarima. Minutos más tarde, Ela Prieto mantuvo la energía arriba y luego Verde Monte elevó aún más los ánimos con su toque distintivo.

A las 5:00 p. m., Alan Ramírez no dejó que nadie se sentara; cada canción de despecho y amor era coreada como un himno, preparando el terreno para uno de los momentos más esperados del día. Más tarde, Ciro Quiñónez subió la temperatura con letras que tocaban el corazón, mientras el sol bajaba y la emoción subía.

A las 6:00 p. m. el turno fue para Alzate, y ahí sí se vino abajo el Simón Bolívar. La gente gritaba, lloraba, reía y cantaba sin descanso. Pero la sorpresa no se quedó en las canciones: en plena tarima, La Kalle le cantó el cumpleaños a Alzate, pastel incluido. El artista, visiblemente emocionado, agradeció a sus fans por tanto cariño. Fue un instante que quedó grabado en la memoria de todos los presentes.

Publicidad

Puedes leer: Revive el segundo día del Festival Popular al Parque 2025 en imágenes; las mejores postales

La noche apenas empezaba. A las 7:15 p. m., Pipe Bueno salió al escenario con todo su repertorio y una puesta en escena que puso a bailar hasta al último espectador. No faltó un solo éxito, y los fanáticos —incluidos varios clubes que llegaron de diferentes regiones del país— no se quedaron cortos en mostrar su amor con pancartas, camisetas y hasta bengalas.

Publicidad

Pero si algo quedó claro, es que Bogotá ama la música mexicana, porque el gran Edén Muñoz, quien debutaba en la capital, cerró el festival a las 8:30 p. m. con un show que fue pura dinamita. Su energía, su conexión con el público y su talento hicieron que este cierre fuera inolvidable.

¿Te lo perdiste o quieres revivirlo? Mira la galería con los mejores momentos del Festival Popular al Parque 2025: emociones al límite, miles de luces en el Simón Bolívar y fanáticos vibrando con cada canción. ¡Dale clic y vuelve a sentir la fiesta popular como si estuvieras allí!