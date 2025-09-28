Revive el segundo día del Festival Popular al Parque 2025 en imágenes; las mejores postales

Desde temprano, la energía se sintió en el ambiente. Miles de asistentes llegaron con camisetas, pancartas, sombreros, banderas y muchas ganas de vivir la música popular como se debe: con el corazón en la mano. Y como La Kalle no se pierde ni un solo detalle, te trae una galería exclusiva con los mejores momentos del segundo día del Festival Popular al Parque para que revivas lo que pasó… o veas lo que te perdiste.

Los flashes captaron desde los primeros acordes de Banda La Conexión, pasando por la poderosa presentación de Ela Prieto, el show de Verde Monte, y la descarga emocional que trajeron Ciro Quiñónez y Alan Ramírez con sus letras de amor y despecho.

Y claro, el público se entregó por completo cuando Pipe Bueno subió a tarima con uno de los shows más esperados de la noche. Las imágenes lo dicen todo: brazos al cielo, celulares grabando, fanáticos llorando de emoción y una multitud coreando cada palabra.

El cierre, a cargo del mexicano Edén Muñoz, fue la cereza del pastel. Su primera vez en Bogotá quedó inmortalizada con luces, aplausos y una conexión que traspasó la tarima. Su show no solo fue impecable, también fue uno de los más coreados de la jornada. ¡Y las fotos hablan solas!

📷 Haz clic aquí y sumérgete en la galería con los momentos más emocionantes del segundo día del festival. Desde las primeras canciones hasta el último acorde, cada imagen está cargada de historia, pasión y sabor popular.