¿Qué ponerse para el Estéreo Picnic? 5 tendencias de outfits que mandan en el FEP 2026

El Festival Estéreo Picnic (FEP) 2026 ya está aquí y, más allá del impresionante lineup que encabeza Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator, el verdadero escenario está en los campos del Parque Simón Bolívar.

Elegir el outfit para el Estéreo Picnic no es una tarea sencilla; requiere un equilibrio milimétrico entre el estilo aesthetic, la comodidad para caminar largas distancias y la resistencia al cambiante clima de Bogotá.

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A continuación, desglosamos las tendencias que se están robando las miradas este 20 y 22 de marzo y cómo puedes adaptarlas a tu propio estilo.

Tendencias dominantes en el FEP 2026

Este año, la moda en el festival ha dado un giro hacia lo funcional pero arriesgado. Estas son las tres corrientes principales:



Coquette y Soft Pop (Inspiración Sabrina Carpenter): El efecto de las headliners femeninas se siente. Veremos muchos encajes, lazos, minifaldas tableadas y tonos pasteles, pero combinados con botas de combate o plataformas robustas para no sacrificar los pies en el césped. Gorpcore y Techwear: Dado que el festival se celebra en el Simón Bolívar, muchos asistentes han optado por chaquetas técnicas, pantalones cargo multibolsillos y telas impermeables. Es la opción más inteligente para quienes priorizan la comodidad sin dejar de verse urbanos. Eclecticismo Vintage: Camisas de segunda mano, chalecos tejidos y accesorios maximalistas. La sostenibilidad es tendencia y los outfits creados a partir de piezas únicas de mercados de pulgas están marcando la pauta.

Ingreso Estéreo Picnic 2026:

El "Kit de supervivencia" de moda para Bogotá

No importa qué tan increíble sea tu look, si no estás preparado para la lluvia de la tarde o el frío de la madrugada en Bogotá, la experiencia puede verse opacada. Aquí te damos los esenciales:



Calzado cerrado: Evita las sandalias o zapatos de tela blanca. Los botines de cuero o los tenis tipo "chunky" son ideales para protegerte del barro si llega a llover.

Evita las sandalias o zapatos de tela blanca. Los botines de cuero o los tenis tipo "chunky" son ideales para protegerte del barro si llega a llover. Capas (Layering): La clave es vestir como una cebolla. Una camiseta con estilo, una chaqueta ligera amarrada a la cintura y un impermeable con diseño que combine con tu outfit principal.

La clave es vestir como una cebolla. Una camiseta con estilo, una chaqueta ligera amarrada a la cintura y un impermeable con diseño que combine con tu outfit principal. Accesorios funcionales: Los bucket hats y las gafas de sol no solo son estéticos; son necesarios para el sol picante del mediodía en la capital.

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Maquillaje y complementos: El toque final

El maquillaje para el Estéreo Picnic 2026 se aleja de lo cargado y apuesta por los apliques. Las piedras brillantes en los ojos y el uso de escarcha biodegradable siguen vigentes.

En cuanto a bolsos, los fanny packs (canguros) cruzados al pecho siguen siendo los reyes por seguridad y facilidad de acceso a tus pertenencias.

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En conclusión, el mejor outfit es aquel que te permite saltar con tu banda favorita sin estar pendiente de si algo se va a romper o ensuciar. ¡El Simón Bolívar es tu pasarela, disfrútalo!