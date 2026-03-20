¿Qué ponerse para el Estéreo Picnic? 5 tendencias de outfits que mandan en el FEP 2026

El Festival Estéreo Picnic (FEP) 2026 ya está aquí y, más allá del impresionante lineup que encabeza Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator, el verdadero escenario está en los campos del Parque Simón Bolívar.
Elegir el outfit para el Estéreo Picnic no es una tarea sencilla; requiere un equilibrio milimétrico entre el estilo aesthetic, la comodidad para caminar largas distancias y la resistencia al cambiante clima de Bogotá.
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A continuación, desglosamos las tendencias que se están robando las miradas este 20 y 22 de marzo y cómo puedes adaptarlas a tu propio estilo.
Tendencias dominantes en el FEP 2026
Este año, la moda en el festival ha dado un giro hacia lo funcional pero arriesgado. Estas son las tres corrientes principales:
- Coquette y Soft Pop (Inspiración Sabrina Carpenter): El efecto de las headliners femeninas se siente. Veremos muchos encajes, lazos, minifaldas tableadas y tonos pasteles, pero combinados con botas de combate o plataformas robustas para no sacrificar los pies en el césped.
- Gorpcore y Techwear: Dado que el festival se celebra en el Simón Bolívar, muchos asistentes han optado por chaquetas técnicas, pantalones cargo multibolsillos y telas impermeables. Es la opción más inteligente para quienes priorizan la comodidad sin dejar de verse urbanos.
- Eclecticismo Vintage: Camisas de segunda mano, chalecos tejidos y accesorios maximalistas. La sostenibilidad es tendencia y los outfits creados a partir de piezas únicas de mercados de pulgas están marcando la pauta.
El "Kit de supervivencia" de moda para Bogotá
No importa qué tan increíble sea tu look, si no estás preparado para la lluvia de la tarde o el frío de la madrugada en Bogotá, la experiencia puede verse opacada. Aquí te damos los esenciales:
- Calzado cerrado: Evita las sandalias o zapatos de tela blanca. Los botines de cuero o los tenis tipo "chunky" son ideales para protegerte del barro si llega a llover.
- Capas (Layering): La clave es vestir como una cebolla. Una camiseta con estilo, una chaqueta ligera amarrada a la cintura y un impermeable con diseño que combine con tu outfit principal.
- Accesorios funcionales: Los bucket hats y las gafas de sol no solo son estéticos; son necesarios para el sol picante del mediodía en la capital.
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Maquillaje y complementos: El toque final
El maquillaje para el Estéreo Picnic 2026 se aleja de lo cargado y apuesta por los apliques. Las piedras brillantes en los ojos y el uso de escarcha biodegradable siguen vigentes.
En cuanto a bolsos, los fanny packs (canguros) cruzados al pecho siguen siendo los reyes por seguridad y facilidad de acceso a tus pertenencias.
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En conclusión, el mejor outfit es aquel que te permite saltar con tu banda favorita sin estar pendiente de si algo se va a romper o ensuciar. ¡El Simón Bolívar es tu pasarela, disfrútalo!
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