Revelan las aterradoras predicciones de Baba Vanga para el año 2024

Baba Vanga, una vidente búlgara que murió en 1996, es conocida por sus predicciones inquietantemente precisas. Salieron a la luz las premoniciones para 2024.

Algunas de sus predicciones más famosas incluyen el colapso de la Unión Soviética, los ataques del 11 de septiembre y el ascenso de Donald Trump.

Para el año 2024, Vanga predijo una serie de eventos catastróficos, que incluyen:



Un gran terremoto en Europa que alterará el curso del río Mississippi.

Un brote de un nuevo virus mortal que matará a millones de personas.

El aumento del nivel del mar que inundará muchas ciudades costeras.

Un conflicto armado entre grandes potencias que podría conducir a una guerra nuclear.

Vanga también predijo que el año 2024 será un año de grandes avances tecnológicos, incluyendo la creación de una nueva fuente de energía limpia y la desarrollo de una inteligencia artificial que superará la inteligencia humana.

Sin embargo, estas predicciones tecnológicas positivas podrían verse eclipsadas por los eventos catastróficos que Vanga también predijo.

Es importante tener en cuenta que las predicciones de Vanga no son infalibles. Algunas de sus predicciones anteriores no se han cumplido, y es posible que las predicciones para el año 2024 también no sean precisas.

Las predicciones de Vanga son inquietantes, y es importante estar preparado para la posibilidad de que se hagan realidad.

¿Quién es baba vanga?

Baba Vanga, cuyo nombre real era Vangelia Pandeva Dimitrova, fue una vidente búlgara nacida el 31 de enero de 1911 en Strumica, Macedonia del Norte. Perdió la vista a los 12 años a causa de un tornado, y desde entonces se dedicó a la clarividencia y la adivinación.

Vanga murió el 11 de agosto de 1996 a la edad de 85 años. Su tumba en Rupite, Bulgaria, es un lugar de peregrinación para miles de personas cada año.

La veracidad de las predicciones de Baba Vanga es un tema de debate. Algunos creen que sus predicciones son simplemente coincidencias, mientras que otros creen que tiene poderes sobrenaturales.

Independientemente de su veracidad, las predicciones de Baba Vanga han cautivado la imaginación de la gente durante generaciones. Incluso existen "expertos" que han dedicado su vida a interpretar sus predicciones.