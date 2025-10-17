Stream Fighters EN VIVO: mira aquí la pelea de Yina Calderón vs Valdiri y más | LINK OFICIAL

El evento más grande del entretenimiento digital está a punto de comenzar. Stream Fighters 4, liderado por el creador colombiano Westcol, reúne nuevamente a los streamers y figuras más populares de Latinoamérica en una noche que promete romper récords de audiencia. La cita será este sábado 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá, con una transmisión EN VIVO que podrá verse a través del canal oficial de Westcol en Kick.

Esta cuarta edición cuenta con una cartelera de lujo, donde destacan nombres como Yina Calderón, Andrea Valdiri, Karely Ruiz, Karina García, Cristorata y muchos más. La emoción está garantizada, y los fanáticos ya cuentan las horas para ver quién se lleva la gloria en uno de los espectáculos más comentados del año.

El show contará con peleas internacionales que prometen espectáculo puro. La batalla entre Yina Calderón (Colombia) y Andrea Valdiri (Colombia) será la más seguida, con una rivalidad que ha mantenido encendidas las redes. Desde Perú, Cristorata llegará para enfrentarse al local JH de la Cruz, en una de las peleas más esperadas por el público extranjero.



Además, el enfrentamiento entre Karely Ruiz (México) y Karina García (Colombia) será otro de los duelos más atractivos, ya que ambas gozan de gran popularidad. Completan la cartelera: Shelao (Chile) vs. BelosMaki (Colombia), Milica (Argentina) vs. May Osorio (Colombia) y The Niño (República Dominicana) vs. By King (Chile).

Durante la tercera edición del evento, Stream Fighters 3, Westcol rompió su propio récord con más de 1.2 millones de visualizaciones simultáneas. Este año, todo apunta a que superará esa cifra, consolidando nuevamente a Colombia como epicentro del streaming deportivo.

Horarios para ver Stream Fighters 4 EN VIVO

El espectáculo arrancará a las siguientes horas según cada país:



Perú, Colombia, Ecuador: 4:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 5:00 p.m.

Argentina, Chile: 6:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Los fanáticos podrán disfrutar cada enfrentamiento en vivo a través del canal de Kick de Westcol, donde además se esperan entrevistas exclusivas, música en directo y momentos detrás de cámaras.

Así van las apuestas de Stream Figthers 4

La emoción está en su punto más alto, y los analistas ya revelaron sus predicciones antes del evento. Según datos de Stake Colombia, Andrea Valdiri parte como la gran favorita con una probabilidad superior al 85% de ganar ante Yina Calderón, quien buscará dar la sorpresa de la noche.

En el combate entre Milica y May Osorio, la argentina lidera con un 75% de probabilidad, mientras que el peruano Cristorata deberá enfrentar un duro reto frente al local JH de la Cruz, quien tiene cerca del 74% de ventaja.

Las peleas más cerradas son las de Shelao vs. BelosMaki y Karina García vs. Karely Ruiz, con diferencias mínimas (alrededor del 60% para el favorito en ambos casos). Todo apunta a que la estrategia y la resistencia serán las claves para definir quién se queda con la victoria en Bogotá.

🔴 EN VIVO STREAM FIGTHERS 4: LINK OFICIAL

Sigue todas las peleas y resultados de Stream Fighters 4 EN VIVO a través del canal oficial de Westcol en Kick, donde podrás disfrutar cada combate, las reacciones del público y la cobertura minuto a minuto del evento más grande del streaming latino. INGRESA AQUÍ: https://kick.com/WESTCOL