La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / A los 81 años, abuelita se convierte en gamer para pagar las quimioterapias de su nieto

A los 81 años, abuelita se convierte en gamer para pagar las quimioterapias de su nieto

Una mujer de 81 años decidió aprender a jugar videojuegos y abrir un canal en YouTube con el objetivo de recaudar fondos para cubrir parte de los gastos del tratamiento de cáncer de su nieto.

Sue Jacquot, se vuelve gamer para ayudar a su nieto con su tratamiento contra el cáncer
Abuela gamer
Foto: captura de video GrammaCrackers
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de ene, 2026

Una mujer estadounidense de 81 años, identificada como Sue Jacquot, se volvió tendencia en redes sociales luego de tomar una decisión poco convencional para apoyar el tratamiento médico de su nieto.

Jacquot creó un canal de YouTube bajo el nombre “GrammaCrackers” en el que comparte videos en los que juega Minecraft, un videojuego de mundo abierto, con el fin de recaudar dinero que contribuya a cubrir los gastos del tratamiento de su nieto, quien enfrenta un diagnóstico de cáncer.

Puedes leer: Mujer bromeaba con que tenía una manzana de Adán y resultó ser un cáncer

Abuelita se convierte en gamer para ayudar en el tratamiento de cáncer de su nieto

La iniciativa de Sue surgió después de que su nieto, identificado como Jack, un joven de 17 años, fuera diagnosticado con sarcoma, un tipo de cáncer que afecta los tejidos del cuerpo y cuyo tratamiento implica, entre otros procedimientos, quimioterapias prolongadas.

Para apoyar los costos médicos, que no siempre son cubiertos en su totalidad por seguros de salud, Sue Jacquot decidió incursionar en el mundo del contenido digital.

Según publicaciones en plataformas digitales, la abuelita no tenía experiencia previa con videojuegos. Fue guiada por uno de sus otros nietos a veces mencionado como Austin para aprender los controles y mecánicas básicas de Minecraftantes de comenzar su propio canal.

Pasó meses practicando hasta sentirse cómoda con el juego y lista para grabar y subir contenido.

En el canal “GrammaCrackers”, Jacquot comparte sus partidas de Minecraft, mostrando su progreso, cómo recolecta recursos y construye estructuras digitales. La presencia de una abuela de más de 80 años jugando con este título y compartiendo su experiencia resultó llamativa para muchos usuarios, atrayendo rápidamente la atención de la comunidad en línea.

Además de los ingresos generados por la publicidad de los videos, la familia también abrió una campaña de recaudación en GoFundMe, destinada específicamente a apoyar los costos del tratamiento de Jack que no están cubiertos por el seguro médico.

Puedes leer: Fallece reconocida influencer por extraña enfermedad en su cuerpo; tenía 27 años

En varios de los videos y en la descripción del canal, la abuela incluye enlaces a esta campaña para facilitar las donaciones de quienes deseen colaborar.

En un corto período de tiempo, el canal de Sue Jacquot creció en número de suscriptores y visualizaciones, generando una comunidad de seguidores interesados tanto en su forma de jugar como en la causa detrás de su actividad como creadora de contenido.

En algunos medios se reportó que el canal alcanzó cientos de miles de suscriptores y que las donaciones, tanto a través de la plataforma como de la campaña de recaudación, llegaron a sumas significativas para apoyar los gastos médicos.

Mira también: Esmalte semipermanente podría provocar cáncer, ¿prohibirán su uso?

