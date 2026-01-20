Mujer bromeaba con que tenía una manzana de Adán y resultó ser un cáncer

La joven británica de 25 años, Bethany Dodwell, fue al médico a una consulta rutinaria, debido a un bulto que tenía en su cuello. Durante años, Dodwell creyó que tenía una "manzana de Adán" más desarrollada de lo normal; sin embargo, en septiembre de 2025, descubrió que se trataba de un cáncer de tiroides de grado cinco.

Bethany notó por primera vez la protuberancia en su cuello en 2022. Sin embargo, al no sentir dolor ni molestias iniciales, la joven bailarina bromeaba con que se le había desarrollado la nuez de Adán, un rasgo predominantemente masculino debido a la influencia hormonal.

Pese a esto, no fue sino hasta julio de 2025 que su madre, preocupada por el tamaño y forma inusual del bulto, le insistió en que buscara atención médica profesional. Por lo cual, tras una ecografía y una biopsia posterior, los médicos confirmaron la gravedad del bulto que tenía en su cuello.



¿Qué síntomas tuvo Bethany Dodwell?

A pesar de que Bethany Dodwell presentaba signos claros de enfermedad, su estilo de vida como bailarina profesional y un diagnóstico previo de asma la llevaron a ignorar las señales. Tanto es así que confesó que llegó a experimentar una fatiga extrema, al punto que dormía hasta 12 horas seguidas y se sentía cansada.

Por otro lado, comentó que sintió muchas dificultades para respirar, llegando a creer que se trataba por su diagnóstico de asma y finalmente explicó que tenía una dificultad persistente al momento de ingerir alimentos. Pese a esto, la joven de Inglaterra llegó a pensar que todo era normal.

Ante esto, en diciembre de 2025, Dodwell se sometió a una intervención quirúrgica para la extracción de la tiroides y de varios ganglios linfáticos cercanos que también resultaron afectados por células cancerosas.

La joven comentó a medios como 'Mirror', que el tumor medía casi seis centímetros y los especialistas estiman que llevaba más de una década desarrollándose en su cuerpo. Esto, mientras sigue su procedimiento con yodo para eliminar toda célula cancerígena de su cuerpo.

Bethany Dodwell ahora dedica sus esfuerzos a concientizar a otros sobre la importancia de escuchar al cuerpo: “Si algo no se siente bien, hay que revisarlo. Aunque pienses que estás exagerando”.

Recordemos que el cáncer de tiroides es el séptimo más frecuente en mujeres a nivel mundial y suele desarrollarse en la glándula tiroidea, encargada de regular el metabolismo y el ritmo cardíaco. Los expertos recomiendan estar atentos a las siguientes señales de advertencia; aparición de un bulto visible en la base del cuello, cambios de voz o ronquera persistente, entre otros.

