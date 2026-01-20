Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Mujer bromeaba con que tenía una manzana de Adán y resultó ser un cáncer

Mujer bromeaba con que tenía una manzana de Adán y resultó ser un cáncer

Los expertos le recomendaron asistir con regularidad a sus controles médicos y acudir a urgencias si se presentaba algún cambio significativo.

Bethany Dodwell pensó que tenía una manzana de adán
Mujer bromeaba con que tenía una manzana de Adán y resultó ser un cáncer
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de Facebook de Bethany Dodwell
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

La joven británica de 25 años, Bethany Dodwell, fue al médico a una consulta rutinaria, debido a un bulto que tenía en su cuello. Durante años, Dodwell creyó que tenía una "manzana de Adán" más desarrollada de lo normal; sin embargo, en septiembre de 2025, descubrió que se trataba de un cáncer de tiroides de grado cinco.

Bethany notó por primera vez la protuberancia en su cuello en 2022. Sin embargo, al no sentir dolor ni molestias iniciales, la joven bailarina bromeaba con que se le había desarrollado la nuez de Adán, un rasgo predominantemente masculino debido a la influencia hormonal.

Puedes leer: Mujer despierta con una pitón de dos metros y medio sobre su cuerpo: “No te muevas”

Pese a esto, no fue sino hasta julio de 2025 que su madre, preocupada por el tamaño y forma inusual del bulto, le insistió en que buscara atención médica profesional. Por lo cual, tras una ecografía y una biopsia posterior, los médicos confirmaron la gravedad del bulto que tenía en su cuello.

¿Qué síntomas tuvo Bethany Dodwell?

A pesar de que Bethany Dodwell presentaba signos claros de enfermedad, su estilo de vida como bailarina profesional y un diagnóstico previo de asma la llevaron a ignorar las señales. Tanto es así que confesó que llegó a experimentar una fatiga extrema, al punto que dormía hasta 12 horas seguidas y se sentía cansada.

Puedes leer: VIDEO: Momento exacto en el que avioneta cae en playa de Copacabana frente a los bañistas

Por otro lado, comentó que sintió muchas dificultades para respirar, llegando a creer que se trataba por su diagnóstico de asma y finalmente explicó que tenía una dificultad persistente al momento de ingerir alimentos. Pese a esto, la joven de Inglaterra llegó a pensar que todo era normal.

Ante esto, en diciembre de 2025, Dodwell se sometió a una intervención quirúrgica para la extracción de la tiroides y de varios ganglios linfáticos cercanos que también resultaron afectados por células cancerosas.

La joven comentó a medios como 'Mirror', que el tumor medía casi seis centímetros y los especialistas estiman que llevaba más de una década desarrollándose en su cuerpo. Esto, mientras sigue su procedimiento con yodo para eliminar toda célula cancerígena de su cuerpo.

Bethany Dodwell pensó que tenía manzana de Adán
Mujer bromeaba con que tenía una manzana de Adán y resultó ser cáncer
Foto: imagen tomada del Facebook de Bethany Dodwell

Bethany Dodwell ahora dedica sus esfuerzos a concientizar a otros sobre la importancia de escuchar al cuerpo: “Si algo no se siente bien, hay que revisarlo. Aunque pienses que estás exagerando”.

Recordemos que el cáncer de tiroides es el séptimo más frecuente en mujeres a nivel mundial y suele desarrollarse en la glándula tiroidea, encargada de regular el metabolismo y el ritmo cardíaco. Los expertos recomiendan estar atentos a las siguientes señales de advertencia; aparición de un bulto visible en la base del cuello, cambios de voz o ronquera persistente, entre otros.

Mira también: Fallece reconocido cantante y músico de manera inesperada; así lo despidieron

