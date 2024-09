Abuela reportada como desaparecida es encontrada en pleno concierto de Rafa Pérez

Una abuela que llevaba ocho meses desaparecida fue encontrada en pleno concierto del cantante vallenato Rafa Pérez en Fonseca, La Guajira. Lo que comenzó como una noche de música y baile se convirtió en el escenario de un emotivo reencuentro que, gracias a la magia de las redes sociales, tocó el corazón de miles de personas.

Todo ocurrió durante la presentación de Rafa Pérez, un artista conocido por poner a bailar a todos con su energía y carisma. En medio de la emoción del concierto, Pérez invitó a una anciana del público a subir al escenario.

Lo que nadie sabía en ese momento era que esa mujer, identificada más tarde como Aidé, había sido reportada como desaparecida por su familia desde hacía ocho meses.

Publicidad

Aidé, con el entusiasmo de quien se reencuentra con la música que ama, comenzó a bailar enérgicamente junto a Rafa Pérez, llenando el ambiente de alegría. El momento quedó registrado en un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Y es que, como dicen, la vida te puede sorprender en cualquier instante. La hermana de Aidé, quien había estado buscándola incansablemente durante todo este tiempo, reconoció a su familiar en el video. "Dios abre puertas que uno no puede abrir. Gracias a Rafa Pérez por hacer esto posible, por ayudar a encontrar a mi hermana", comentó emocionada la mujer.

Publicidad

El impacto del video fue tal que llegó a los ojos del propio Rafa Pérez, quien no dudó en hacer una videollamada para conversar con las dos hermanas. “Que Dios me la bendiga, usted es mi bailadora favorita”, le dijo el cantante a Aidé, mostrando no solo su alegría por haber sido parte de este reencuentro, sino también su humildad y sencillez.

Rafa, quien publicó el video de Aidé bailando en su cuenta personal, expresó su sorpresa y agradecimiento: “¡Pero qué sabor, abuela! Nos fuimos de amanecida en Fonseca, La Guajira. ¡Cajeta corría!”

Los Patojos revelan por qué su papá no ha declarado en Fiscalía