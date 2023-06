Conductor de aplicación quiso devolver teléfono olvidado y terminó regañado: "Tu deber es traérmelo"

A través de redes sociales se hizo viral la historia de un conductor de Uber en México que tras devolver el celular olvidado por una usuaria, termina recibiendo un duro reclamo por parte de la misma; el video de la reacción de la mujer se hizo viral.

"Hoy me toco un caso muy desagradable con una pasajera muy especial", describió el usuario de TikTok bajo el usuario de Richy Mx.

Según reveló, la joven bajó del carro y olvidó el teléfono; sin embargo, al percatarse de la situación llamó a su propio número para rescatarlo. De inmediato, el conductor atendió la llamada, pero le indicó que lo esperara pues estaba en otro viaje.

Publicidad

Aunque la joven aceptó con tranquilidad, tras varios minutos insistió con una nueva llamada al chofer, pero esta vez, con un tono de voz airado: “¿Sí me vas a traer el teléfono? es que ya te tardaste un montón. Dime si me lo vas a regresar o si no te reporto”.

El conductor, quien se mostró sorprendido con la actitud de la joven, llegó al lugar para devolver el móvil; sin embargo todo empeoró pues le reclamó por no hacer su "trabajo".

"Pensé que ya no me lo ibas a traer. Ahora por tu culpa voy a llegar tarde a mi trabajo. Tu responsabilidad es traérmelo luego luego cuando te diste cuenta que lo había dejado. Ahora ni modo, te voy a tener que reportar", dijo.

Publicidad

El video que rápidamente se hizo viral superando los 345 mil me gusta, fue comentado por miles de usuarios que le aconsejaron "boletearla" y mostraron su descontento.

"Qué nefasta situación. Que eso no te cambie tu honestidad y calidad de servicio", "exhíbela para que no le agarren viaje", "me ha pasado parecido y ahora les digo que terminando mi turno se lo llevo o si gusta le cobro lo que marca la App de donde estoy a su punto", "lamentablemente las personas no se hacen responsables de sus descuidos es más fácil culparte que reflexionar", son algunos de los comentarios de la publicación.

Publicidad

Te puede interesar: En La Kalle reconocemos a los kallejeros de buen corazón