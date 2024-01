Descubren que famoso panda es hembra y no macho; un comportamiento la delató

He Ye, el renombrado panda gigante de la Base de Investigación de Cría de Pandas de Chengdu, ubicada en el centro de China, ha protagonizado una sorprendente revelación: es hembra y no macho, como se creía desde su nacimiento en 2020.

La noticia, que capta la atención de millones de internautas chinos, destaca la complejidad en la determinación del sexo de estos adorables animales.

En un video difundido en la red Weibo, similar a la prohibida en China X, uno de los cuidadores de He Ye compartió la historia intrigante. Al nacer, He Ye exhibía rasgos que convencieron a todos de que era un macho: personalidad, altura considerable y la forma en que orinaba. No obstante, a medida que el panda crecía, dejó de desarrollar estas características masculinas.

Ante esta situación la institución decidió consultar a un experto y tomar muestras biológicas, confirmando así que He Ye es, en realidad, una hembra.

El criador, encargado también de la hermana mayor de He Ye, llamada afectuosamente 'Hua Hua', compartió la noticia con la comunidad. La etiqueta "He Ye no es un hermano pequeño sino una hermana pequeña" se volvió viral en las redes chinas, alcanzando unos 200 millones de visualizaciones y generando comentarios entusiastas sobre el hecho de que las dos hermanas puedan continuar viviendo juntas, ya que, de haber sido macho y hembra, eventualmente se habrían separado.

Esta no es la primera vez que un panda resulta ser del sexo opuesto al que se pensaba al nacer. El padre de He Ye y Hua Hua, nacido en el zoológico de Atlanta en 2006, inicialmente fue identificado como hembra. Situaciones similares ocurrieron con los hermanos Pu Pu y Fa Fa, nacidos en 2014 en Chengdu.

Determinar el género de los pandas recién nacidos ha sido históricamente un desafío debido a la falta de características sexuales secundarias visibles y la parcial ocultación de sus genitales.

Aunque la noticia ha sorprendido, refleja la continua complejidad en la identificación de género en estos adorables animales, aunque se han desarrollado técnicas más fiables en los últimos tiempos, tanto de examen físico como de análisis molecular.

