El récord de estrella de 'página azul' que le llenó los bolsillos, ¿cómo lo logró?

Bonnie Blue, una figura que no teme estar en el centro de las controversias, ha dejado boquiabiertos a muchos con una reciente hazaña que asegura haber alcanzado. La creadora de contenido y modelo británica reveló que rompió un supuesto récord al tener intimidad con 1.057 hombres en un evento que duró solo 12 horas.

Este hecho, que tuvo lugar el pasado 11 de enero en Londres, ha generado opiniones encontradas y ha sido tema de conversación en redes sociales. Según explicó su representante al medio The Sun , Bonnie decidió seguir adelante incluso después de alcanzar las mil personas, asegurándose de cumplir con todos los asistentes que se encontraban en fila para participar en esta inusual jornada.

Organizar un evento de esta magnitud no es tarea sencilla, y los números han sido objeto de debate. El medio británico The Mirror desglosó los tiempos, señalando que, si sus afirmaciones son precisa s, cada persona habría tenido menos de 60 segundos para su momento con Bonnie. Aunque esto ha generado dudas sobre la veracidad del récord, la creadora no ha dudado en compartir su satisfacción por lo logrado.

En un video publicado en sus redes sociales, Bonnie declaró sentirse “bien” tras completar el evento y aseguró que fue todo un éxito. También detalló cómo se manejó la dinámica, mencionando que las interacciones se llevaron a cabo en grupos pequeños para facilitar el proceso.

Las plataformas digitales han sido el escenario principal de las reacciones ante esta noticia. Mientras algunos aplauden la audacia de Bonnie, otros cuestionan la ética y la viabilidad de su declaración. A pesar de las críticas, la modelo ha sabido mantener su postura y hasta bromeó sobre los resultados de su jornada, mencionando que su piel lucía "radiante" tras el evento.

¿Quién es Bonnie Blue?

Bonnie Blue, de 25 años, es originaria de Nottingham, Reino Unido. Aunque su vida personal permanece en gran parte bajo reserva, se ha consolidado como una creadora de contenido destacada en plataformas como OnlyFans. Su estilo provocador y su habilidad para generar conversación la han convertido en una figura popular, aunque no exenta de polémica.

