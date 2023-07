¡Indignante! Papá le roba el dinero de una beca a su propia hija y la bloquea

Una publicación de una indignada mamá se ha hecho viral en los últimos días por cuenta de lo que ella tituló “para conmemorar el día del padre hablemos de un padre que:”, haciendo alusión a que el papá de su hija, supuestamente, tomó el dinero de una beca que se ganó la menor y después de ignorarla por meses, la bloqueó.

Este hecho, ocurrido en México , fue compartido a través del perfil de Facebook de Irma Cáceres Acevedo, la publicación tiene más de 20 mil reacciones, más de 6.500 comentarios y ha sido compartida cerca de 33 mil veces.

La mujer hizo pública la situación que atraviesa su hija tras perder el dinero de una beca que ganó por sus buenas calificaciones. Según contó la usuaria, el propio padre de la niña fue quien se quedó con todo el dinero y luego desapareció.

En la publicación, la mujer narró que, en noviembre de 2022, como parte de una prestación laboral, a su hija le otorgaron una beca por tener buen promedio. La cifra asciende a los 7.500 pesos mexicanos (cerca de $1.800.000).

“Robándole su esfuerzo, promesas, dedicación e ilusiones (que necesita para cumplirlos con sus zapatos de tap, quien la conoce sabe de su amor x la danza). Esto lo hago público porque mi hija no merece tal traición por parte de su padre Herzen David Perez Chan”, comentó la mujer en la publicación con los pantallazos del chat de Whatsapp donde la menor le ha estado escribiendo en repetidas oportunidades sin recibir respuesta y con la sorpresa de que el hombre la bloqueó.

“Que bueno que haces tu denuncia pública pero estos tipos no tienen vergüenza, presenta tu demanda ante las autoridades, que no se salga con la suya”, “denuncielo en la empresa donde le depositaron para su hija a ver si le descuentan de su sueldo o caso contrario lo despiden del trabajo”, “terrible, triste, me quedo sin palabras, no puedo creer que haya este tipo de hombres que dicen ser papás, robarle a su propia hija, que lo único que desea es salir adelante y confía en que algún día le responderá, Pero tú puedes no mereces que te desgastes más, la vida te va a premiar y recuerda que hay un Dios que todo lo ve. Ánimo”, son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios en el post.

