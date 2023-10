Joven se hace viral por armar trancón en ciclorruta: "El que quiera que se devuelva, papi"

En redes sociales se hizo viral el video de un joven que decidió evitar el paso de varios motociclistas que buscaban transitar por una ciclorruta de Cali para librarse del trancón; aunque recibió el apoyo de varios internautas, otros los criticaron.

En las imágenes, compartidas por el mismo hombre en su cuenta de TikTok, se ven varios ciclistas que, sin discutirle, acatan el error y se van a paso lento detrás del ciclista.

“Esta es la ciclovía, acá no deben andar motos… No me voy a mover”, se le escucha decir al joven viral que además los amenaza con llamar a la Policía de Tránsito.

“Le dan la ciclovía a uno y ellos se nos meten… Estamos aborrecidos… Estoy aburrido”, agrega.

"Amigo que hace respetar la ciclovía, lo quiero mucho; qué fastidio esa gente con moto que es más atravesada que quién sabe qué", "este le metió más orden que el alcalde", "pueden decirle lo que sea pero la tiene clara", "debo aceptar que me he metido por ese carril, pero si un ciclista me hace esto pues tiene su razón y ni siquiera le murmullo", "qué tipo tan ñero, tan gamín", son algunos de los comentarios en la publicación que ya alcanza los 5 millones de reproducciones.

Vale la pena mencionar que conforme al Reglamento de Tránsito de Cali, infringir la normativa al invadir un carril destinado a ciclorrutas conlleva una sanción de $522,900, que es igualmente aplicable a la transgresión de las restricciones de circulación en el horario de Pico y Placa. Además, en ambos casos, la motocicleta se someterá a un proceso de inmovilización.

Durante el primer bimestre de 2023, lamentablemente, el Valle del Cauca ha registrado 131 pérdidas de vidas en accidentes de tráfico, situándose como el tercer territorio a nivel nacional con cifras significativas en este sentido. Sin embargo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha comunicado que el Valle del Cauca, en conjunto con Meta, Boyacá y Bolívar, es uno de los pocos departamentos que ha logrado reducir el número de fatalidades en comparación con el mismo período de 2022.

