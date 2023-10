Hombre 'zombie' causa terror en Medellín; estaría bajo efectos del fentanilo

En redes sociales está circulando el escalofriante video de un hombre que deambula por las calles de Medellín con aparente comportamiento 'zombie', lo que ha encendido las alarmas sobre el supuesto consumo de fentanilo en la capital paisa; varios internautas aseguraron que no es el único.

Las imágenes, compartidas por un usuario en Tiktok, dejan ver el estado del hombre, quien se encuentra sin camisa, con doble pantalón y tambaleando de un lado para otro, con una posición corporal inusual.

Según algunos usuarios, el hecho habría sido captado cerca a la estación Cisneros del metro; sin embargo, esta información no ha sido confirmada, así como bajo qué sustancia habría estado el hombre. Muchos relacionan sus movimientos con la 'droga zombie', pero el dato es desconocido.

Así mismo, no se sabe qué ocurrió con el hombre o si fue ayudado por las autoridades. En el video los transeúntes se limitan a observarlo.

Publicidad

"Fentanilo y otro tipo de opioides", "tristemente es un ser humano que por obligación debe tener una madre la cual sufre por el estado de su hijo", "así he visto varios, pero da miedo hasta grabar", "Dios tenga misericordia de todos aquellos que son cautivos en una adicción", "me topé con uno que iba caminando doblado hacia atrás y casi me da un yeyo", son algunos de los comentarios en la publicación que ya cuenta con más de 200 mil reproducciones.

Es importante destacar que el uso de fentanilo, un poderoso opioide sintético que es 100 veces más potente que la morfina, ha experimentado un incremento significativo en varios países, incluyendo Estados Unidos, Alemania y España.

Publicidad

México y EE.UU. no se ponen de acuerdo sobre dónde se produce fentanilo

La crisis por el tráfico de fentanilo centró este jueves, 5 de octubre, una reunión de alto nivel sobre seguridad entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos, en la que ambos países prometieron trabajar conjuntamente, aunque siguen sin ponerse de acuerdo sobre dónde se produce este opioide sintético.

Washington sostiene desde hace tiempo que los cárteles mexicanos fabrican la droga mediante productos químicos comprados en China y luego trafican con esta sustancia en Estados Unidos, donde el año pasado murieron 70.000 personas por sobredosis de fentanilo.

Sin embargo, en una rueda de prensa conjunta, la secretaria de Seguridad Pública de México, Rosa Icela Rodríguez, dijo alto y claro que en su país no se produce esta sustancia.

Publicidad

"Debe de haber algún tipo de llegada a México de fentanilo y, sí, efectivamente pasa hacia Estados Unidos, pero insisto en que México no produce fentanilo, lo quiero decir bien claro", declaró ante la cara de circunstancias de sus contrapartes estadounidenses.

La teoría de que la droga llega directamente desde China a Estados Unidos y que por México pasa solo una pequeña parte ha sido sostenida públicamente por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, desde hace meses.

Pero esta explicación no ha convencido a Estados Unidos; el jefe antinarcóticos del Departamento de Estado, Todd Robinson, dijo en una entrevista en agosto con EFE que "el fentanilo sí se está fabricando en México y que sus precursores químicos vienen de China".

Publicidad

Te puede interesar: ReTóxicos capítulo 9: A chuparse los dedos