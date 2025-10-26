Pareja se quedó atrapada en un motel por seis horas por insólita razón; ¡se confiaron!

Lo que prometía ser una cita romántica terminó convirtiéndose en una anécdota que recorrió toda Colombia. En Cartagena, una pareja vivió una insólita experiencia al quedar atrapada durante más de seis horas dentro de un motel.

El hecho ocurrió luego de que las plataformas de pago Nequi y Bancolombia colapsaran simultáneamente el pasado viernes 24 de octubre.

Según relataron empleados del establecimiento, el hombre había asegurado que pagaría mediante transferencia. Aunque el personal recomendó evitar ese método por las fallas registradas, finalmente se le permitió el ingreso.



El problema surgió cuando, al intentar salir, la transacción no pudo completarse porque las aplicaciones estaban fuera de servicio en todo el país.

La tensión creció con el paso de las horas. Testigos aseguraron que la mujer discutía con su pareja, mientras él, visiblemente nervioso, trataba de comunicarse con el banco y revisar sus aplicaciones sin éxito.

La situación se volvió incómoda para todos, incluyendo los trabajadores del motel, quienes no sabían si permitir la salida o esperar el restablecimiento del servicio digital.

Finalmente, la pareja logró realizar la transferencia una vez las plataformas se restablecieron, pero su historia ya se había viralizado en redes sociales, donde el humor fue protagonista.



Entre risas, memes y reflexiones: el motel se volvió tendencia

Comentarios como “el amor no todo lo puede, pero el efectivo sí” y “por eso siempre toca mantener billete” se multiplicaron en X y TikTok, donde el episodio se convirtió en el tema del día. Muchos usuarios aprovecharon la situación para recordar la importancia de tener alternativas de pago en efectivo ante posibles caídas tecnológicas.

Durante esa misma jornada, miles de personas reportaron no haber podido pagar servicios, comidas o transporte debido a la interrupción de las plataformas de Bancolombia y Nequi. La entidad bancaria explicó más tarde que el incidente fue causado por una falla en los servidores de Amazon Web Services (AWS), lo que afectó temporalmente sus sistemas digitales.

Como respuesta, Bancolombia anunció una compensación automática para los usuarios afectados. Los beneficiarios incluyen a quienes pagaron comisiones adicionales, tarifas de servicios no utilizados o intereses por retrasos causados por la caída de las plataformas. La entidad reafirmó que la información y el dinero de los clientes estuvieron seguros en todo momento.

Más allá del humor, este curioso episodio en el motel dejó una gran lección: la comodidad del dinero digital no puede sustituir la seguridad de tener efectivo en el bolsillo. Al final, entre risas, memes y reflexiones, la historia de esta pareja terminó recordándole a todos que la tecnología puede fallar… justo en el peor momento.

