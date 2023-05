Profesora trans es suspendida por tener prótesis gigantes

Kayla Lemieux es una educadora trans de un colegio en Canadá , la cual fue apartada de su cargo por sus prótesis gigantescas, lo que para la institución era algo demasiado llamativo que iba en contra de los valores educativos. Sin embargo, la mujer alegó tener gigantomastia, una condición que provoca el crecimiento excesivo de los senos.

Heather Francey, un portavoz, indicó al medio local Toronto Sun que la maestra sigue siendo parte de la institución, pero no de forma activa enseñando en las aulas: "Aunque actualmente no está en una asignación activa, la maestra sigue empleada en la (Junta Escolar del Distrito Católico de Halton)".

De acuerdo a una investigación hecha por el The New York Post, la docente no siempre utiliza las supuestas prótesis, según el medio tienen en su poder fotos y videos que desmentirían su versión, teniendo en cuenta que le pidieron una prueba de ellos y se negó: “No estoy usando senos protésicos. Estos son reales. Mi condición se clasifica como gigantomastia, que también se puede denominar macromastia o hipertrofia mamaria”, indicó Lemieux.

La mujer insiste en que no utiliza prótesis y que se debe a un problema de salud desencadenado por su decisión de confirmarse como mujer: "Afecta a las mujeres en muy raras ocasiones; pero, en mi caso, porque también tengo cromosomas XX, eso tiene algo que ver con eso, y la sensibilidad hormonal al estrógeno lo ha causado".

Algunos padres de familia del centro educativo pidieron a las directivas incluir un código de vestimenta para los docentes. Sin embargo, no fue posible ay que eso podría incurrir en una violación al Código de derechos humanos de Ontario.

