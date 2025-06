VIDEO: Reconocida actriz fue víctima de robo, se enfrentó al ladrón y lo derribó

Una tarde que parecía tranquila terminó en una escena de acción digna de la televisión. Genevieve Chenneour, reconocida por su papel como Clara Livingston en la serie Los Bridgerton, protagonizó un violento intento de robo en Londres que la dejó no solo con heridas físicas, sino también con profundas secuelas emocionales.

Puedes leer: Reconocido periodista fue víctima de los ladrones en Bogotá; se le llevaron la bicicleta

El hecho ocurrió el pasado 8 de febrero en una cafetería Joe & The Juice, mientras la actriz británica tomaba un descanso junto a una amiga y su perro.

Según informó el Daily Mail el 11 de junio de 2025, un joven se acercó sigilosamente por detrás y trató de robar el teléfono móvil que Chenneour tenía apoyado sobre la mesa. Pero el delincuente no contaba con la rápida reacción de su víctima.

Gracias a su pasado como nadadora artística del equipo olímpico británico, Chenneour actuó con reflejos impresionantes: se giró bruscamente, bloqueó al ladrón con los brazos y, junto a un cliente que también intervino, logró derribarlo.

“No esperaban que me defendiera, pero lo hice”, declaró posteriormente la actriz al Daily Mail.

Publicidad

Puedes leer:VIDEO evidencia modus operandi de ladrones de perros en Bogotá; así se llevaron a Duquesa

Las imágenes del incidente, captadas por las cámaras de seguridad del local, se volvieron virales en pocas horas. En ellas se ve cómo la artista recupera su dispositivo y lanza varios golpes al atacante mientras este forcejea con el cliente que había acudido en su ayuda.

Publicidad

El hombre que la asistió, identificado como Carlo Kurcishi, resultó herido durante el altercado.

¿

Genevieve Chenneour está bien tras el robo?

Pese al desenlace favorable, Chenneour no oculta el impacto psicológico del suceso. “Me dejó al borde del colapso, justo antes de los premios SAG. Desde entonces, me he sentido constantemente nerviosa”, relató en su testimonio.

Incluso su perro muestra signos de ansiedad postraumática: “Ahora, si alguien me toca, entra en pánico y trata de protegerme”.

La actriz de 27 años también reflexionó sobre su reacción: si bien logró recuperar su teléfono, no aconseja responder de la misma manera en situaciones similares, debido al alto riesgo involucrado.

El ladrón fue identificado como Zacariah Boulares, un joven argelino de 18 años con un extenso historial delictivo.

Según medios locales, acumula al menos 12 condenas por 28 delitos, incluyendo un robo al cantante Aled Jones en 2023, cuando lo amenazó con un machete para robarle un reloj Rolex valuado en 17 mil libras. También se le atribuye el robo de otro reloj, de 20 mil libras, a un anciano.

Publicidad

Boulares, quien había cumplido solo 14 de los 24 meses de detención juvenil impuestos en aquella ocasión, será juzgado nuevamente el próximo 17 de junio por el intento de robo a Chenneour y la agresión a Carlo Kurcishi.

Mira también: Delincuentes roban COSTOSA GORRA en TransMilenio, ¿cómo supieron su valor con solo mirarla?