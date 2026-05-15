A Yulixa le habrían aplicado medicamento para caballos; le duplicaron la dosis

El caso de Yulixa Consuelo Toloza sigue generando nuevas revelaciones mientras continúan las investigaciones por su desaparición tras un procedimiento estético en el sur de Bogotá.

Esta vez, una declaración entregada por Sonia Estefanía López, amiga cercana de la mujer de 52 años, aumentó todavía más las dudas alrededor de lo que ocurrió dentro del establecimiento Beauty Láser M. D.

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Según relató la mujer en declaraciones citadas por El Tiempo, al parecer dentro de la estética le habrían duplicado la dosis de ketamina a Yulixa debido al fuerte dolor que presentaba después de la intervención.

La información salió a la luz en medio de la reconstrucción de las últimas horas en las que la mujer fue vista dentro del centro estético ubicado en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá.



El medicamento que habría recibido Yulixa

De acuerdo con el testimonio entregado por Sonia Estefanía López, las personas encargadas del lugar les habrían explicado que Yulixa estaba sintiendo un dolor muy fuerte después del procedimiento estético y que, por esa razón, decidieron suministrarle una cantidad mayor del medicamento.

“Le duplicaron la dosis”, aseguró la amiga de la mujer, versión que ahora hace parte de las investigaciones que adelantan las autoridades.

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La ketamina, medicamento mencionado en el relato, es conocida por su uso médico como anestésico y analgésico en ciertos procedimientos clínicos y veterinarios.

“Medicamento para caballos”, expresó Sonia.

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Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre las cantidades que habrían sido suministradas ni sobre quién tomó esa decisión dentro del establecimiento.

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La estética donde ocurrió todo operaba sin permisos

Otro de los detalles que más ha generado preocupación es que el centro estético Beauty Láser M. D., donde Yulixa fue intervenida, no contaba con permisos de salud vigentes para realizar este tipo de procedimientos.

La Secretaría de Salud confirmó que el establecimiento operaba de manera clandestina en el barrio Venecia, al sur de Bogotá.

¿La ketamina se usa en humanos o en caballos?

La ketamina es un medicamento que sí puede ser utilizado tanto en humanos como en animales.

En medicina humana se emplea como anestésico y analgésico en algunos procedimientos quirúrgicos o tratamientos específicos, siempre bajo supervisión profesional y en dosis controladas.

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Sin embargo, también es ampliamente conocida por su uso veterinario, especialmente en animales de gran tamaño como caballos.

Expertos señalan que el medicamento no es exclusivo del uso veterinario, ya que tiene aplicaciones médicas autorizadas para personas. Lo que actualmente genera preguntas dentro de la investigación es la cantidad que presuntamente le habría sido suministrada a Yulixa y bajo qué condiciones se aplicó dentro del establecimiento estético.