Aprueban eutanasia a Érika Morales, joven cuadripléjica tras golpe en la cabeza

La EPS EMSSANAR S.A.S. aprobó la solicitud de eutanasia para Erika Morales, la joven que, a sus 17 años, sufrió una agresión brutal que la dejó cuadripléjica. Su caso conmocionó al país, generando un debate sobre el derecho a una muerte digna.

En junio de 2021, Erika fue atacada a las afueras de un establecimiento nocturno en Colombia . Dos golpes en la cabeza con una botella de whisky la dejaron en coma por un año y siete meses.

Al despertar, se enfrentó a una realidad devastadora: pérdida total de movilidad, incapacidad para hablar y dependencia de un respirador artificial.

Pese a las dificultades, su familia ideó un sistema de comunicación basado en un abecedario impreso, permitiendo que Erika expresara su voluntad de acceder a la eutanasia.

Su solicitud se difundió rápidamente en redes sociales y reavivó la discusión sobre el acceso a este procedimiento en el país.

EPS aprueba diligencias para el procedimiento

La aprobación de la EPS garantiza que la joven seguirá recibiendo cuidados paliativos y asistencia psicológica hasta el día en que se realice el procedimiento. Además, su madre, Alba Morales, está autorizada para tomar decisiones médicas en su nombre si es necesario.

Tatiana Morales, hermana de Erika , manifestó en redes sociales la mezcla de sentimientos que atraviesa la familia . En su mensaje, enfatizó que respetar la decisión de su hermana es un acto de amor y expresó su deseo de seguir buscando justicia.

“Quiero expresar que son muchos sentimientos encontrados, que esto no es fácil, no es fácil perder a una hermana, mi única hermana. Saben, ningún comentario malintencionado me importa hoy, solo sé que fue la prueba de amor más grande que le estoy dando a mi hermana, que ella va a estar bien, que logré que se escuche su historia y su dolor. Te amo hermana, sé que te vas a ir feliz”, escribió Tatiana en sus redes sociales.

