Así fue el funeral de 'La Hermosura': “Ay, mi negrita preciosa, descansa"

El pasado 22 de enero se apagó la luz de Leidy, conocida en redes sociales como 'La Hermosura', tras una batalla incansable de más de ocho años contra el cáncer. Su partida deja un profundo vacío en su familia, seguidores y amigos, quienes recuerdan su valentía, su alegría y su incansable lucha por la vida.

A través de las redes sociales, su hermana compartió desgarradores mensajes de despedida . En sus historias publicó la canción 'Mi negrita' acompañada de las palabras, “Ay, mi negrita preciosa, descansa, descansa de tanto dolor. No es justo como no me ayudaron, no es justo, Dios mío” .

En las imágenes se observa el ataúd blanco decorado con detalles dorados, rodeado de arreglos florales, velas y una ilustración de Leidy en su infancia , un homenaje que refleja el amor y respeto que su familia y cercanos le tuvieron.

En su cuenta de Instagram, su hermana también publicó conmovedores recuerdos juntas, dejando un último mensaje : “El ser más alegre de esta tierra se me fue, te amo. Yo cuido de mamá, papá y de todos, como siempre lo he hecho. Eras mi vida, mi negra, solo quiero que descanses de este mundo tan cruel”.

Leidy fue diagnosticada con cáncer hace más de ocho años , una enfermedad que le impuso retos físicos y emocionales, pero que no logró apagar su espíritu.

A pesar de las adversidades, logró convertirse en un faro de esperanza para sus seguidores, quienes encontraban en sus publicaciones una muestra de fuerza.

Sin embargo, su historia también estuvo marcada por la negligencia médica que denunció en múltiples ocasiones. En octubre de 2024, Leidy reveló que no había podido realizarse los exámenes necesarios debido a retrasos por parte de su EPS.

En un video publicado en redes, expresó su preocupación: “Yo sé la enfermedad que vivo y si uno se descuida en cualquier momento le pasa factura. En estos momentos no sé qué es lo que tengo, por eso mi desesperación”.

La situación se agravó cuando su hermana denunció, tras su fallecimiento, que Leidy había llegado a urgencias en la noche y no había recibido atención adecuada hasta la una de la tarde del día siguiente. Estas palabras han reavivado el debate sobre el acceso a la salud en Colombia.

