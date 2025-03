En estas zonas de Bogotá se imponen fotomultas por superar los 30 km/h

En Bogotá, las fotomultas se han convertido en una herramienta clave para mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito. En particular, hay zonas específicas donde el límite de velocidad está restringido a 30 km/h, con el objetivo de proteger a los peatones y reducir riesgos en áreas de alto flujo, como las cercanas a colegios, hospitales y zonas residenciales. Las famosas “Cámaras Salvavidas” son las encargadas de hacer cumplir estos límites.

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá ha implementado el Programa de Gestión de la Velocidad, que incluye la instalación de dispositivos de Detección Electrónica de Infracciones (DEI), también conocidos como cámaras de fotodetección.

Estos sistemas son cruciales para detectar infracciones como el exceso de velocidad, ayudando a reducir el número de víctimas en las vías de la ciudad. Aunque las cámaras están colocadas estratégicamente, no todas están funcionando de manera óptima, lo que ha generado algunas complicaciones.

De las 92 cámaras instaladas en Bogotá, solo 43 están operativas, lo que significa que más del 50% no están activas en este momento. Según información de la Secretaría de Movilidad, algunas de estas cámaras han sido vandalizadas o incluso les han robado el cableado. También hay cámaras que no funcionan por problemas técnicos. Esto afecta principalmente áreas como la Calle 106, que no cuenta con la infraestructura necesaria para que las cámaras puedan operar correctamente.

¿Dónde están las cámaras que ponen fotomultas por exceder los 30km/h?

A pesar de estos inconvenientes, las fotomultas continúan siendo una herramienta esencial para garantizar que los conductores respeten los límites de velocidad. Las sanciones no solo se aplican por exceder los 30 km/h en estas áreas específicas, sino también por otras infracciones, como la falta de seguros obligatorios.

En general, entre las avenidas más importantes de la ciudad, donde se emiten fotomultas, destacan algunas de las más transitadas como la Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Primero de Mayo, Avenida Caracas, Avenida Las Américas, Avenida Suba, Calle 26 (Avenida El Dorado), Calle 80, Carrera Séptima, Carrera 68 y Avenida Centenario (Calle 13). Sin embargo, las zonas donde más se enfocan estas sanciones son aquellas cercanas a colegios, hospitales y residencias con alto tráfico peatonal.

En cuanto a las zonas específicas donde se imponen fotomultas por superar los 30 km/h, Bogotá ha establecido un total de ocho puntos clave:

Calle 139 con Carrera 131 (Sentido este-oeste)

Avenida Ciudad de Cali con Calle 135A (Sentido sur-norte)

Avenida Ciudad de Cali con Calle 135A (Sentido norte-sur)

Avenida Carrera 10 con Calle 13 Sur (Sentido norte-sur)

Avenida Carrera 10 con Calle 13 Sur (Sentido sur-norte)

Carrera 33 con Calle 41 Sur (Sentido sur-norte)

Carrera 33 con Calle 41 Sur (Sentido norte-sur)

Calle 63 Sur con Carrera 97B (Sentido este-oeste)

Estas ubicaciones se han seleccionado estratégicamente debido a la alta concentración de personas en los alrededores, como los estudiantes que acuden a los colegios y las personas que visitan hospitales cercanos. El objetivo es garantizar que los conductores respeten los límites de velocidad y eviten poner en riesgo a los peatones que transitan por estas zonas.

Si bien el sistema de fotomultas sigue siendo un tema de debate, lo cierto es que estas cámaras juegan un papel clave en la reducción de accidentes y en la promoción de una movilidad más segura en Bogotá. La mejora en la infraestructura y la ampliación de la cobertura de las cámaras de fotodetección contribuirán a aumentar la efectividad de esta iniciativa.

Por ahora, es importante que los conductores estén atentos a las señales de tránsito y respeten los límites de velocidad establecidos, especialmente en estas áreas donde el límite es de 30 km/h , para evitar las sanciones y, sobre todo, para contribuir a una ciudad más segura para todos.

