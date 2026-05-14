Identifican mujer que estaría detrás del centro estético donde desapareció Yulixa

Continúan apareciendo detalles detrás de la desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años, quien tras someterse a una lipólisis láser el pasado miércoles 13 de mayo. El incidente ocurrió en el centro Beauty Láser Estética, ubicado en el barrio Venecia, donde las autoridades siguen investigando lo ocurrido.

Inicialmente, según una amiga que habló con los medios de comunicación todo comenzó cuando Yulixa comenzó a presentar complicaciones de salud inmediatamente después de la intervención, manifestando fuertes dolores, sensación continúa de desmayarse y dificultad para respirar.

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Por lo cuál, ante esta situación, el personal del centro estético habría decidido mantenerla en observación en una habitación del segundo piso para permitirle regresar a su casa al día siguiente, debido a que según ellos estos síntomas eran colaterales a su procedimiento estético.



Sin embargo, cuando sus familiares llegaron al sitio con pertenencias personales para acompañar su recuperación, descubrieron que la mujer ya no estaba. La única explicación dada por el centro fue que los médicos la habían sacado a las 7:30 p.m. porque ella manifestó querer irse.

¿Quién es la dueña del centro estético donde estuvo Yulixa Toloza?

Los familiares y allegados de la señora de 52 años denunciaron que en el celular de la víctima había un mensaje de texto que decía: “Voy a casa, tengo sueño”. Pese a rastreos en el Hospital Meissen y sedes de la Cruz Roja, no se ha encontrado rastro de la desaparecida.

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Ante esta situación, las autoridades realizaron una investigación al lugar y le comentaron al medio de comunicación El Tiempo que María Fernanda Delgado Hernández, una enfermera venezolana de 30 años, aparece como la dueña del establecimiento y que también este establecimiento operaba en Timiza con otra razón social.

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De igual forma, se conoció que el centro llegó a promocionar en redes sociales procedimientos como "lipotransferencias" y "lipo 360" con costos de hasta 4,3 millones de pesos, sin embargo, la sociedad fue disuelta en 2025 y no figuraba en las bases de datos del Ministerio de Salud.

Ante esto, el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó que el sitio no contaba con permisos sanitarios ni habilitación para prestar servicios quirúrgicos, mientras que la Alcaldía de Tunjuelito procedió al sellamiento del lugar mientras se continúa con la búsqueda de Yulixa Toloza.

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