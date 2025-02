TransMilenio desactiva tarjetas TuLlave a usuarios en estos tres casos; pierdes tu saldo

El sistema de transporte de Bogotá TransMilenio continúa haciendo cambios y ajustes para tener mayor control de sus usuarios y buscar mejorar la operatividad del servicio a que a diario transporta a millones de personas por toda la ciudad y quienes validan sus pasajes a través de la tarjeta TuLlave.

Es por esto que desde hace un tiempo el sistema viene realizando cambios a esta tarjeta con el fin de mejorar la experiencia y controlar el pago de pasajes que en algunos casos incluyen descuentos por transbordo en determinado tiempo o pago con subsidios.

Entre los cambios también se encuentra el aumento al costo del pasaje que para este 2025 quedó en $3.200 y el cual aplica algunos descuentos según el tipo de tarjeta que se tenga y los beneficios con que cuente el usuario.

Puedes pagar tu pasaje de TransMilenio con tarjetas distintas a TuLlave /Fotos: movilidad Bogotá

TransMilenio bloqueará tarjetas TuLlave en tres casos

Pero sin duda una de las mayores preocupaciones entre usuarios es el bloque de tarjetas TuLlave que anunció TransMilenio para este 2025 y que aplicará para usuarios que incumplan alguno de los tres requisitos establecidos por el sistema para sacar de circulación dichas tarjetas.

Según información, las tarjetas pueden ser bloqueadas e inmediatamente quedarán desactivadas en todos los buses y estaciones, lo que llevaría al riesgo de que el usuario pierda el saldo si llega a tener cargado con pasajes dicho plástico.

El sistema habló puntualmente de tres casos en los que estas tarjetas TuLlave quedarán bloqueadas para su uso y, para evitar estos inconvenientes, invita a los usuarios a tomar medidas y cumplir con los requisitos.

1. Tarjetas no personalizadas: El sistema TransMilenio aclaró que todas las tarjetas deben estar personalizadas para poder comprobar a quién le pertenece el plástico y, en dado caso de perderse, poder devolverle tanto la tarjeta como el saldo a su dueño; pero si por el contrario un usuario pierde su tarjeta con saldo y esta no está personalizada, el sistema no tiene cómo confirmar que ese pasajero contaba con una carga de pasajes y no le devolverá el saldo, por lo que se perderá tanto la tarjera como el saldo.

2. Tarjetas sin uso: El sistema hará un rastreo de tarjetas TuLlave que tengan más de cinco años de haber sido expedidas y que durante los últimos dos años no hayan sido utilizadas; en este caso se procederá a desactivarlas ya que posiblemente no le pertenecen a nadie.

3.Uso indebido de subsidio: TransMilenio bloqueará las tarjetas TuLlave de beneficiarios de subsidios a quienes les detecte que están haciendo uso indebido de los pasajes, ya sea a través de reventa o préstamos de estos.