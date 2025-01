Cómo consultar el saldo de la tarjeta TuLlave; descubre algunos beneficios según tu tarjeta

Consultar el saldo de tu tarjeta TuLlave desde el celular es un proceso sencillo utilizando TransMiApp, la aplicación oficial del sistema TransMilenio. Para realizar esta consulta, sigue los siguientes pasos:



Accede a TransMiApp y selecciona la opción “Consulta saldo” . Activa la función NFC en la configuración de tu dispositivo. Luego, acerca la tarjeta TuLlave a la parte posterior del teléfono o, alternativamente , ingresa el número de la tarjeta.

Es importante tener en cuenta que, si optas por consultar el saldo ingresando el número de la tarjeta, se mostrará el saldo registrado hace 24 horas . Además, la consulta no será válida si la tarjeta es nueva y aún no ha sido utilizada o si no se ha usado en más de un año.

¿

A partir del 18 de enero de 2025, la tarifa del sistema TransMilenio aumentará un 8.5 %, pasando de $2.950 a $3.200. Este incremento, equivalente al 8.47 %, está por debajo del aumento del salario mínimo establecido por el Gobierno Nacional, que es del 9.54 %.

¿Cuáles son los tipos de tarjetas TuLlave?

Tarjeta Básica:



Es una tarjeta anónima que no contiene datos personales del usuario.

datos personales del usuario. No incluye beneficios como transbor dos, viaje a crédito o bloqueo de saldo en caso de pérdida, daño o robo.

dos, viaje a crédito o bloqueo de saldo en caso de pérdida, daño o robo. Su precio es de $8.000 y está disponible en estaciones de TransMilenio, puntos de personalización y algunos puntos de venta externos.

Tarjeta Plus:



Es personalizada con el nombre y número de documento del usuario, impresos en el plástico.

Su costo también es de $8.000 y puede adquirirse en puntos de personalización.

y puede adquirirse en puntos de personalización. Ofrece beneficios como transbordos, viaje a crédito y protección de saldo. En caso de pérdida, es posible bloquearla llamando al 601-4824304 o a través del chat oficial.

El saldo protegido será gestionado al cierre de operaciones del sistema. Un usuario no puede tener más de una tarjeta personalizada.

Tarjeta Plus Especial:



Diseñada para adultos mayores de 62 años.

Incluye nombre, documento y fotografía del usuario.

Ofrece transbordos, viaje a crédito, protección de saldo y una tarifa diferencial de $2.500 en servicios troncales, zonale s y cable, válida para los primeros 30 viajes del mes.

s y cable, válida para los primeros 30 viajes del mes. La personalización debe realizarse de manera presencial.

Puedes seguir viendo: Desactivarán tarjetas TuLlave en 2025