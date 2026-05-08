Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
PERTENENCIAS DE MATEO PÉREZ
EL ALMA DE ANDRÉS COLMENARES
BEBÉ CAE POR CUARTO PISO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / VIDEO: Bebé cae de cuarto piso en Bogotá, así los vecinos lo salvaron

VIDEO: Bebé cae de cuarto piso en Bogotá, así los vecinos lo salvaron

Según testigos, el menor permaneció varios instantes en el borde de una baranda antes de caer desde el cuarto piso de su vivienda.

Así rescataron al bebé que cayó en Bogotá
VIDEO: Bebé cae de cuarto piso en Bogotá, así los vecinos lo salvaron
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de may, 2026

En la noche de este 7 de mayo, en el barrio La Gaitana, ubicado en la localidad de Suba, Bogotá, un niño de dos años cayó desde el cuarto piso de una vivienda. Situación que se resolvió gracias a la rápida acción de la comunidad, quienes atraparon al menor de edad antes de que impactará el suelo.

Se conoció que cerca de las 9:00 de la noche, los habitantes de este barrio en Suba observaron cómo el pequeño se encontraba suspendido en el aire, aferrado con sus manos a la estructura de la terraza de un edificio. Testigos mencionaron que el niño permaneció varios segundos luchando por no caer.

Puedes leer: Soldado abandonada por su mamá la reconoció en una 'olla' de Bogotá; es habitante de calle

"El niño se cogía para no dejarse caer y de un momento a otro se soltó de uno de sus brazos y se estaba sosteniendo con el izquierdo", relató una vecina para Noticias Caracol, que vio cómo el menor perdía fuerzas gradualmente. Ante la inminencia del accidente, la comunidad no se quedó de brazos cruzados: mientras unos golpeaban desesperadamente la puerta de la vivienda para alertar a los adultos, otros improvisaron una red de seguridad utilizando cobijas, chaquetas y sus propios brazos para amortiguar la caída.

Te puede interesar

  1. Nuchem Yisrael Eber se habría casa y divorciado en un mes
    Revelan detalles de la vida de Nuchem Yisrael Eber en Bogotá; su matrimonio duró un mes
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Bogotá

    Revelan detalles de la vida de Nuchem Yisrael Eber en Bogotá; su matrimonio duró un mes

  2. Detalles del caso de abuso en Usme
    Duro relato de padres del menor víctima de presunto abuso en Usme: “Intentó llevárselo”
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Bogotá

    Duro relato de padres del menor víctima de presunto abuso en Usme: “Intentó llevárselo”

Finalmente, se pudo observar en las imágenes como el cansancio venció al menor y este cayó de cabeza desde lo alto de la vivienda. Gracias a la malla humana y las telas extendidas por los vecinos, la fuerza del impacto se redujo drásticamente. Si deseas ver el video haz click acá.

De igual forma, se conoció que el niño fue trasladado de inmediato a un centro médico donde, tras ser valorado, se determinó que solo presentaba raspaduras y golpes leves en la cabeza, encontrándose fuera de peligro, pese a esta situación que alertó a toda la comunidad de Suba.

Publicidad

¿Qué hipótesis hay sobre cómo llegó el bebé a las afueras de la vivienda en Bogotá?

Una vez el bebé estuvo a salvo, los vecinos que presenciaron el hecho cuestionan la versión de un simple accidente, señalando que el muro de la terraza es demasiado elevado para que un niño de esa edad pueda escalarlo por su cuenta. "Para mí fue que al niño lo colocaron ahí. Es un muro muy grande para un niño de 2 años", afirmó una residente.

Puedes leer: VIDEO: Llanta sale volando y acaba con la vida de una mujer en Bogotá

Publicidad

De igual forma, otros testigos aseguraron que la madre se asomó a la terraza mientras el bebé colgada, pero en vez de reaccionar, solamente se dedicó a observar cómo caía. Además, se conoció que los ocupantes de la vivienda cerraron la puerta sin dar explicaciones.

Te puede interesar

  1. Rescate de los dos menores de edad y cinco adultos
    Así encontraron a dos menores y cinco adultos perdidos en Monserrate; después de 20 horas
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Bogotá

    VIDEO: “Como una aventura” catalogaron perdidos en Monserrate su desaparición en el cerro

  2. Bus del SITP habría arrastrado a reconocida atleta paralímpica en Bogotá; está en UCI
    Bus del SITP habría arrastrado a reconocida atleta paralímpica en Bogotá; está en UCI
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y @valentinaatleta
    Bogotá

    Bus del SITP habría arrastrado a reconocida atleta paralímpica en Bogotá; está en UCI

La Policía de la localidad de Suba, junto con la unidad de Infancia y Adolescencia, dio aviso inmediato al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Por lo cual, esta autoridad tomó la custodia y el caso para investigar a fondo lo ocurrido, además determinar si fue un descuido o un caso de negligencia.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Video

Intolerancia