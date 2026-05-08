VIDEO: Bebé cae de cuarto piso en Bogotá, así los vecinos lo salvaron

En la noche de este 7 de mayo, en el barrio La Gaitana, ubicado en la localidad de Suba, Bogotá, un niño de dos años cayó desde el cuarto piso de una vivienda. Situación que se resolvió gracias a la rápida acción de la comunidad, quienes atraparon al menor de edad antes de que impactará el suelo.

Se conoció que cerca de las 9:00 de la noche, los habitantes de este barrio en Suba observaron cómo el pequeño se encontraba suspendido en el aire, aferrado con sus manos a la estructura de la terraza de un edificio. Testigos mencionaron que el niño permaneció varios segundos luchando por no caer.

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"El niño se cogía para no dejarse caer y de un momento a otro se soltó de uno de sus brazos y se estaba sosteniendo con el izquierdo", relató una vecina para Noticias Caracol, que vio cómo el menor perdía fuerzas gradualmente. Ante la inminencia del accidente, la comunidad no se quedó de brazos cruzados: mientras unos golpeaban desesperadamente la puerta de la vivienda para alertar a los adultos, otros improvisaron una red de seguridad utilizando cobijas, chaquetas y sus propios brazos para amortiguar la caída.



Finalmente, se pudo observar en las imágenes como el cansancio venció al menor y este cayó de cabeza desde lo alto de la vivienda. Gracias a la malla humana y las telas extendidas por los vecinos, la fuerza del impacto se redujo drásticamente. Si deseas ver el video haz click acá.

De igual forma, se conoció que el niño fue trasladado de inmediato a un centro médico donde, tras ser valorado, se determinó que solo presentaba raspaduras y golpes leves en la cabeza, encontrándose fuera de peligro, pese a esta situación que alertó a toda la comunidad de Suba.

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¿Qué hipótesis hay sobre cómo llegó el bebé a las afueras de la vivienda en Bogotá?

Una vez el bebé estuvo a salvo, los vecinos que presenciaron el hecho cuestionan la versión de un simple accidente, señalando que el muro de la terraza es demasiado elevado para que un niño de esa edad pueda escalarlo por su cuenta. "Para mí fue que al niño lo colocaron ahí. Es un muro muy grande para un niño de 2 años", afirmó una residente.

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De igual forma, otros testigos aseguraron que la madre se asomó a la terraza mientras el bebé colgada, pero en vez de reaccionar, solamente se dedicó a observar cómo caía. Además, se conoció que los ocupantes de la vivienda cerraron la puerta sin dar explicaciones.

La Policía de la localidad de Suba, junto con la unidad de Infancia y Adolescencia, dio aviso inmediato al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Por lo cual, esta autoridad tomó la custodia y el caso para investigar a fondo lo ocurrido, además determinar si fue un descuido o un caso de negligencia.

