Capturan indígena embera por muerte de conductor de camión Hildebrando Rivera

Este martes, 1 de marzo, el CTI de la Fiscalía llevó a cabo la captura de Luis Carlos García, perteneciente a la comunidad indígena embera katio, como presunto responsable del linchamiento de Hildebrando Rivera.

El hombre, conductor de un vehículo recolector de basura del municipio de Guasca, Cundinamarca, sufrió fuertes agresiones que lo llevaron a la muerte, esto, luego de arrollar accidentalmente a una mujer embera embarazada y a su hija.

En menos de dos meses la Fiscalía logró identificar a los presuntos responsables y, según fuentes del caso, también fueron capturados otros dos menores de edad.

Las audiencias contra García se llevarán a cabo en las próximas horas.

El caso de Hildebrando conmovió al país, pues, minutos antes de morir, el trabajador de 60 años alcanzo a comunicarse con su jefe , el gerente de la empresa Ecosiecha para pedir auxilio.

"Don Mario, estoy acá en el camión, no me dejan bajar, se me atravesó un muchacho y yo no lo vi", fueron sus últimas palabras, en medio de la angustia.