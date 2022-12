Caracol Next, 4 años consecutivos siendo líder en audiencias digitales

Caracol Next, la unidad de medios digitales de Caracol Televisión celebra 4 años de grandes éxitos y va por más.

La innovación digital que ha ofrecido desde entonces le ha permitido posicionarse como el grupo de negocios digitales más importante del país.

En el 2016 Caracol Next surgió como una marca sombrilla, pero con el paso del tiempo se ha ido consolidando junto con las 12 marcas y medios que lo erigen.

Con el ideal de brindar a la audiencia contenido variado, entretenido y formal, Caracol Televisión a través del mundo tecnológico, ha concedido a las marcas un valor excepcional.

¡Contenidos difíciles de olvidar! es uno de los lemas que caracteriza a esta industria que continúa potenciando el sentido digital y renovado.

Actualmente, por la grave crisis que atraviesa la sociedad, el mundo digital acompaña más que nunca a las personas de cualquier edad, clase, género y raza, invitando también a quienes no se habían involucrado en el contexto tecnológico.

Ante este marco, las marcas informativas de Caracol Next, como Noticias Caracol y Blu Radio, seguirán acompañando toda la estrategia de noticias de los medios televisivos y radiales.

Cabe resaltar que Caracol Next, gracias a su constancia y dedicación, ha conseguido distintos reconocimientos, los cuales recompensan el esfuerzo que cada uno de sus trabajadores ha realizado hasta el momento.

Produ Awards 2017

Productora nativa digital del año (2016)

Serie web del año (2016) - Pasada de moda, Caracol Tv.

Digital Media Awards – Latam 2017

Best use of online video - Los incorregibles, Shock.

Produ Awards 2018

Producción con mejor estrategia digital -La reina del flow, Caracol Tv.

Digiday Awards 2018

Mejor campaña social - Somos panas Colombia

Premios India Catalina 2018

Mejor serie de ficción web – Testosterona pink, Caracol TV

#Bugawards 2019

Mejor serie web nacional en la primera versión del Bogotá Web Fest - La nena

Festival Internacional de Cine LGBTI – Diverso Cinema 2019

Mejor serie web - Testosterona pink.

IAB Mixx Awards 2019

PLATA, Content marketing - Somos panas Colombia.

#PremiosOnline 2019

Prensa web influencer favorito del año – Juan Diego Alvira y Noticiascaracol.com

Con el objetivo de seguir avanzando, Caracol Next ha creado propuestas de renovación y ampliación de su oferta de contenidos, con emprendimientos de entretenimiento virtual.

Dentro de las nuevas propuestas para seguir construyendo caminos originales y únicos, Caracol Next ha preparado grandes lanzamientos mediante Caracol Play, su plataforma OTT:

Guía sexual para el fin del mundo - Primera temporada -caracolplay.com

Testosterona pink - segunda Temporada - caracolplay.com

De levante - tercera temporada – caracolplay.com

Lo que dice la gente - nueva temporada – noticiascaracol.com



Desde que nació Caracol Next ha logrado obtener el primer lugar de consumo y uso de audiencias digitales en Colombia según las mediciones multiplataforma de ComScore, sistema de medición de audiencias digitales.