Denuncian a un presunto acosador en el Metro de Medellín: "No me grabe, tengo familia"

Un nuevo caso de acoso sexual ha sido reportado en el Metro de Medellín, generando gran conmoción en la ciudad. La denuncia fue realizada por una mujer que, tras ser víctima de un hecho perturbador, decidió exponer al presunto acosador a través de las redes sociales y entregar al hombre a las autoridades.

Según el relato de la mujer, el caso ocurrió cuando el hombre se le acercó y le restregó sus partes íntimas en un vagón del metro. La mujer, visiblemente afectada, grabó el suceso y confrontó al presunto acosador mientras lo grababa con su celular.

En el video que se ha difundido en las redes sociales, se puede escuchar al hombre suplicando: “No me grabe, por favor. No me grabe, tengo familia”.

La reacción de la mujer en el video es directa y desafiante, criticando al hombre por su comportamiento inapropiado. "Lo siento mucho, qué pena. Es que eso no se hace. ¿Entonces, si tiene familia, por qué lo hace? Aprenda a respetar. Este hombre todo grosero, poniéndole a uno las partes íntimas en el Metro", dice en la grabación.

El video rápidamente se volvió viral, generando decenas de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios elogiaron la valentía de la mujer por enfrentar al agresor y por tomar medidas para garantizar que el caso no quedara en la impunidad.

Sin embargo, también surgieron voces críticas que cuestionaron la actuación de la Policía. Algunos usuarios expresaron que las autoridades parecían mostrar una actitud protectora hacia el presunto acosador, mientras que otros argumentaron que la evidencia del video dejaba claro que el hombre sí había cometido un acto de acoso.

"Si no lo hubiera hecho con intención, se defendería", dijo un usuario en X.

Después de la confrontación, el presunto acosador fue entregado a la Policía, que lo trasladó a un Centro de Atención Inmediata (CAI) para el procesamiento correspondiente.

Hasta el momento, el Metro de Medellín no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente ni sobre las medidas que se están tomando para abordar el asunto. Asimismo, el proceso judicial del hombre acusado de acoso aún permanece en la incertidumbre, y se desconoce el estatus actual de las acciones legales en su contra.

