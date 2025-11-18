Colombia vs. Australia EN VIVO HOY: hora y cómo ver el amistoso

La Selección Colombia vuelve a la cancha este martes con un solo objetivo: mantener su buen ritmo y cerrar el año con una presentación sólida frente a Australia.

No hay preámbulos, el duelo es hoy, y quienes quieren verlo en vivo están buscando con urgencia dónde y a qué hora conectarse. Aquí está toda la información clave sin rodeos.

El equipo de Néstor Lorenzo llega motivado después de su reciente triunfo 2-1 ante Nueva Zelanda, un partido que parecía irse sin premio, pero que terminó resolviéndose con anotaciones de Gustavo Puerta y Johan Carbonero.

Ese resultado dejó buenas sensaciones y le dio al cuerpo técnico material para seguir ajustando la idea pensando en el camino rumbo al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora, el rival de turno es Australia, un seleccionado que suele exigir físicamente y que, aunque viene de caer 1-0 ante Venezuela, busca levantar su nivel y mostrar que puede competir de tú a tú con los equipos sudamericanos. La propuesta de Tony Popovic apunta a un ritmo alto, presión constante y juego directo, lo que convierte este choque en una prueba interesante para la ‘tricolor’.



¿A qué hora es Colombia vs. Australia y dónde verlo en vivo?

El partido Colombia vs. Australia se jugará este martes 18 de noviembre de 2025, a las 8:30 p. m. (hora colombiana), en el Citi Field de Nueva York.

Para quienes quieren verlo en vivo sin enredos, estas son las señales confirmadas:

Gol Caracol (Caracol Televisión – señal principal)

Ditu (APP)

www.golcaracol.com

YouTube de Gol Caracol

Todas estas opciones transmitirán el partido completamente en vivo, ideal para quienes están dentro o fuera de Colombia y quieren seguir el rendimiento del combinado nacional antes de cerrar el año.

¿Por qué este amistoso importa?

Sin necesidad de extenderse, este duelo sirve como un examen final de 2025 para evaluar variantes, probar jugadores y ajustar detalles pensando en la competencia fuerte que se viene. Colombia ha mostrado regularidad, pero cada amistoso es una oportunidad para reafirmar funcionamiento, definir fórmulas y fortalecer sociedades dentro del campo.

Australia, por su parte, llega con la intención de recuperar sensaciones luego de su reciente derrota. Aunque el marcador no lo acompañó contra Venezuela, el equipo oceánico mantiene intensidad, buen orden y un plan de juego que suele complicar.