James Rodríguez ya tendría nuevo equipo en Europa

Hace algún tiempo James Rodríguez había dado a conocer su clara intención de querer cambiar de equipo. Después de anunciar que no quería estar con Al-Rayyan, el jugador pidió una mejor ligar para de esta forma seguir con su carrera deportiva.

En su momento se supo que algunos equipos como Botafogo, Flamengo o Boca Juniors lo querían en sus nóminas, sin embargo, James rechazó estas ofertas, ya que quiere seguir aportando sus habilidades al futbol europeo.

Publicidad

Por ese motivo, hace poco el medio de comunicación turco Sportcell, informó que el Galatasaray estaría muy cerca de cerrar el traspaso del jugador. Lo que se sabe es que el equipo de Estambul ya tendría un acuerdo con James Rodríguez y solo sería cuestión de horas para cerrar la operación.

Recordemos que en Catar están exigiendo la suma de 4 millones de euros para dejar ir a James, un valor que ningún equipo hasta el momento ha estado dispuesto a pagar, por lo que por el momento solo queda esperar a que el Galatasaray se pronuncie al respecto.

Recordemos que en su momento el Galatasaray fue uno de los clubes más interesados en tener a James en la nómina y si se llegara a concretar el traspaso, el equipo tendría buenos jugadores, ya que hoy día allí están el ex Napoli Dries Mertens, el ex Porto Sergio Oliveira, y el ex Lyon Bafetimbi Gomis.

Publicidad

Por otro lado, James Rodríguez hace poco fue tendencia de nuevo en las redes sociales, ya que un medio Catarí dijo que el jugador habría usado excusas para no jugar con el Al- Rayyan.

"Los pocos partidos en los que participó no estuvieron a la altura de su terrible ambición… luego de que recibiera una gran acogida durante su contrato y pese al aura mediática que lo acompañó y lo siguió, pero el nivel con el que apareció con Al-Rayyan fue débil y no estuvo a la altura de las aspiraciones", citó el medio.

Publicidad

Y agregó: "Lamentablemente en lugar de diligencia, participación y jugar, se vaciaba de reclamar lesiones una y otra vez. También de salir por las redes sociales para presentarse a los clubes. Escaparse de los partidos o entrenamientos con falsos argumentos de lesiones para no participar”.

Te puede interesar: Yaya confiesa que no le gusta que le hagan sexo oral 🥲 - La Kalle

Escucha el podcast de farándula y entérate de los chismes más sonados