La mamá de James Rodríguez se pronunció tras críticas hacia el jugador, ¿qué dijo?

Todo un mar de sensaciones ha dejado el fallido traspaso del volante de la Selección Colombia al Junior de Barranquilla, y es que esto ha despertado una oleada de críticas por dejar 'vestido y alborotado' al cuadro tiburón.

Desde usuario en redes hasta periodistas y hasta el mismo alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hijo de Faud Char, máximo accionista del equipo de la ciudad de Barranquilla, le dejó un 'recadito' al exjugador del Rayo Vallecano, al expresar: "Nadie está por encima de Junior", esto habla de la importancia de este club en Colombia.

El mensaje de la mamá de James Rodríguez tras los constantes ataques al jugador

Pilar Rubio, madre del reconocido futbolista James Rodríguez, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje lleno de reflexión y motivación, posiblemente dirigido a su hijo en medio de los retos que enfrenta.

En su publicación, Rubio escribió:

“Ahora, abre tus alas con orgullo, porque no hay vuelo que no puedas lograr, ni meta que no puedas alcanzar . ¡Así de simple!”

Además, añadió palabras que enfatizan la importancia de la resiliencia y la confianza en uno mismo:

“Recuerda que a pesar de las dificultades o adversidad, tú tienes la capacidad para superar cualquier desafío. Cree en ti, en tu poder y fuerza interior. Te sorprenderás de lo que eres capaz de lograr.”

Mensaje de la mamá de James Rodríguez en sus redes sociales Foto: cuenta Instagram: @marjajua14

El mensaje ha sido interpretado por muchos como un gesto de apoyo hacia su hijo, quien ha sido objeto de críticas recientemente . La publicación refleja la actitud positiva y alentadora de Pilar Rubio, quien ha demostrado ser una figura clave de apoyo en la vida del futbolista.

El mensaje, además de inspirar a James, también ha resonado entre sus seguidores, quienes encontraron en sus palabras una fuente de motivación para afrontar sus propios desafíos.

¿James Rodríguez irá a León?

Con el pasar de las horas parece que la llegada de James Rodríguez al equipo de la ciudad de Guanajuato es inminente, según medios locales y a falta de confirmación oficial por parte del club, y del 10' de la Selección, James compartiría camerino con sus compatriotas Stiven Barreiro exjugador de Independiente Santa Fe, Edgar Guerra exmillonarios y Steven Mendoza.

Según los medios mexicanos, James llegaría a la Liga MX, por un año y ganaría un aproximado de cinco millones de dólares y ya tendría la camiseta número 10 a su disposición.

✈️🇲🇽 JAMES RODRÍGUEZ sería nuevo jugador de León de México.



🇨🇴 Firmará por 1 año con posible renovación. Sería el jugador mejor pagado de la Liga MX, con un salario de casi 5M USD.



📄 El contrato tendrá “cláusulas especiales” como: Permisos por compromisos personales, derechos… pic.twitter.com/fGpC9NxSjt — Toque Sports (@ToqueSports) January 12, 2025

